　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又有10台灣人柬埔寨脫困　他自曝「業績掛蛋」：叫我自己回來

▲針對國人赴柬埔寨案層出不窮，航警局加強在桃機出境大廳向前東南亞國家旅客進行宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣人赴東南亞遭詐騙事件層出不窮，23日又有7人從柬埔寨金邊返台。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國人赴東南亞遭詐騙事件層出不窮，政府相關單位及民間組織紛紛展開救援，好消息是又有10位國人順利通困，23日下午自柬埔寨搭機返回台灣，包含航警局刑警大隊、屏東警察局刑警大隊均到場釐清案情，雖然有民眾自稱未遭綁架，家人支付的只是工作賠償金，但也有人聲稱遭詐騙，詳細情況待進一步釐清。

警方日前收到消息，又有台灣人脫離詐騙集團魔爪，於23日下午乘坐華航CI862班機從柬埔寨金邊返台，班機23日下午3點06分抵達桃園國際機場後，在機場等待的航警局、屏東縣警局刑警大隊立刻上前關心，不過原本情資指出有10人返台，但有3人在柬埔寨不明原因未登機，因此只有7人回到台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方指出，返台7人中有4人來自屏東，由於4人在屏東的家屬已經報案，在獲得4人同意配合調查後，先由航警局協助辦理入境手續，後續待航警局完成人口販運被害人鑑別程序後，再由屏東警察局刑警大隊帶回屏東，另外3人因家屬未報案，在協助相關調查後，已自行前往防疫旅館。

其中一名返台女子透露，她7月底收到在柬埔寨的朋友介紹工作，就與其他十多人一起飛往柬埔寨工作，抵達後馬上被人帶到山上，從事資料輸入等不同工作，期間可以自由手機，也沒有被虐待或毆打，但這段時間只有領到300美金（約新台幣9000元）酬勞。

她說，近期有許多人陸續飛回台灣，家人也希望她趕緊回家，後來跟其他朋友商量後，就決定一起回台灣，自認沒有遭任何人綁架，家人付給公司的錢也不是贖金，而是工作違約賠償金，用來償還她在柬埔寨工作期間的住宿費用及生活開銷。

另外有一名返台男子告訴警方，他是被朋友騙到柬埔寨從事詐騙工作，朋友在他抵達後就跑掉了，他平常被要求招募台灣人前往柬埔寨，但工作了一個多月都沒有騙到任何人，集團就叫他自己回台灣。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
馬鞍緊貼台灣腳「紫爆豪雨狂襲」！2天降雨時程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

又有10台灣人柬埔寨脫困　他自曝「業績掛蛋」：叫我自己回來

台南27店上榜必比登！當地人看「一張外露照」傻眼：披薩？

目睹五馬分屍打擊太大！君王沈迷唱戲3年亡國⋯國光劇團神改編

馬鞍緊貼台灣腳「紫爆豪雨狂襲」！水彈甩擴全台　2天降雨時程曝

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔　被賣來賣去陪睡

退場審議會最快月底召開　教部：開會當天就公告專輔學校名單

高雄必比登20家美食一次看　老新台菜、鴨肉珍、楊寶寶都入列

高苑科大自救會控董事會積欠薪資　教育部：持續裁罰到改善為止

關在家防疫恐兒童身心發展　職能治療師籲家長花時間陪伴孩子

女友發現枕頭下有大嫂耳環！他急問如何解釋　網拆台：我也想知道

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

又有10台灣人柬埔寨脫困　他自曝「業績掛蛋」：叫我自己回來

台南27店上榜必比登！當地人看「一張外露照」傻眼：披薩？

目睹五馬分屍打擊太大！君王沈迷唱戲3年亡國⋯國光劇團神改編

馬鞍緊貼台灣腳「紫爆豪雨狂襲」！水彈甩擴全台　2天降雨時程曝

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔　被賣來賣去陪睡

退場審議會最快月底召開　教部：開會當天就公告專輔學校名單

高雄必比登20家美食一次看　老新台菜、鴨肉珍、楊寶寶都入列

高苑科大自救會控董事會積欠薪資　教育部：持續裁罰到改善為止

關在家防疫恐兒童身心發展　職能治療師籲家長花時間陪伴孩子

女友發現枕頭下有大嫂耳環！他急問如何解釋　網拆台：我也想知道

出兵烏克蘭將滿6個月　俄羅斯人仍對開戰意見分歧

神人製作《航海王：RED》角色便當　完美還原「美音」...網喊：太像了

俄地勤神遊通過「高速旋轉」螺旋槳客機　當場爆頭影片曝光

又有10台灣人柬埔寨脫困　他自曝「業績掛蛋」：叫我自己回來

蘆洲警對空鳴3槍！吵鬧8+9嚇到安靜　網全面支持：這些猴子傻傻的

快訊／印尼蘇門答臘發生6.0地震　「搖晃6秒」居民嚇到衝出家門

客人住25樓！外送員見「大樓停電」秒腿軟　暖心女一招神解網看傻

交易肥皂劇落幕　杜蘭特改打壘球轟單場4支4猛打賞

台灣老人平均臥床8年　高齡者必須鍛鍊肌肉的四大理由

蘆洲20屁孩熱炒店亂鬥！開學日嗆同學「你來啊」　警開5槍嚇趴地

玄彬婚後首露面聊「準爸爸」變化　潤娥「最美YouTuber」飛吻全場融化

生活熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

馬鞍逼近紫爆豪雨！2天降雨時程曝

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

快訊／1300元國旅補助9/8截止

颱風雨彈今晚開炸　雨最猛區域曝

台南27店上榜必比登！一張照讓當地人看傻

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

警躲暗空巷「一見林信吾秒衝出」圍捕影片曝

殺警案「最衰通緝犯」是他學生！老師尷尬了

「foodpanda粉專被灌爆」上班族崩潰喊餓：無法取消

2警殉職「他驚名字好熟悉」　找出紅色1物噴淚

亞洲警察不敢拔槍？網刷1國喊：台灣學學吧

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　大三妹：不敢讀

更多熱門

相關新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，一名女網友透露，19歲的表妹被閨蜜騙去柬埔寨，重要的第一次就這樣沒了，被賣來賣去陪睡，最後姑丈找當地認識的台商，花50萬元將人贖回，回台後表妹看到網路上狂罵活該被騙，身心狀況很差，常不自覺大哭，她看了心疼，希望大家不要檢討被害人。

外交部照規定救國人　Bump笑了

外交部照規定救國人　Bump笑了

假包機害遠航呆帳8億　吳哥航空董事入獄

假包機害遠航呆帳8億　吳哥航空董事入獄

飛柬埔寨「人潮銳減」　航警：怪怪的旅客少很多

飛柬埔寨「人潮銳減」　航警：怪怪的旅客少很多

幕後／網紅Bump批評讓駐外館很氣餒　外交官一次還原事件真相

幕後／網紅Bump批評讓駐外館很氣餒　外交官一次還原事件真相

關鍵字：

柬埔寨

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

陳志強結婚了！謝承均曝4人床照：電燈泡做好久

馬鞍逼近紫爆豪雨！2天降雨時程曝

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚呆都做這1行！

凃明誠頸動脈遭割仍奮勇搏鬥　家屬看影片淚崩

肚子狂冒「咕嚕」聲！確診大腸癌他驚：沒血便　醫揭1關鍵

私密處癢爆！醫點名：5類食物要少吃

小S現身六福村「誇張裝扮」被側目　眼尖粉絲：一看就是妳

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

6歲童墜溪2小時亡　爸爸掩面痛哭

即／蘆洲晚間驚傳槍響　長榮路兩人馬對峙

6歲童墜公館大橋失蹤　緊急搜救中

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面