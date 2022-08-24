又有10台灣人柬埔寨脫困　他自曝「業績掛蛋」：叫我自己回來

▲台灣人赴東南亞遭詐騙事件層出不窮，23日又有7人從柬埔寨金邊返台。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國人赴東南亞遭詐騙事件層出不窮，政府相關單位及民間組織紛紛展開救援，好消息是又有10位國人順利通困，23日下午自柬埔寨搭機返回台灣，包含航警局刑警大隊、屏東警察局刑警大隊均到場釐清案情，雖然有民眾自稱未遭綁架，家人支付的只是工作賠償金，但也有人聲稱遭詐騙，詳細情況待進一步釐清。

警方日前收到消息，又有台灣人脫離詐騙集團魔爪，於23日下午乘坐華航CI862班機從柬埔寨金邊返台，班機23日下午3點06分抵達桃園國際機場後，在機場等待的航警局、屏東縣警局刑警大隊立刻上前關心，不過原本情資指出有10人返台，但有3人在柬埔寨不明原因未登機，因此只有7人回到台灣。

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警方指出，返台7人中有4人來自屏東，由於4人在屏東的家屬已經報案，在獲得4人同意配合調查後，先由航警局協助辦理入境手續，後續待航警局完成人口販運被害人鑑別程序後，再由屏東警察局刑警大隊帶回屏東，另外3人因家屬未報案，在協助相關調查後，已自行前往防疫旅館。

其中一名返台女子透露，她7月底收到在柬埔寨的朋友介紹工作，就與其他十多人一起飛往柬埔寨工作，抵達後馬上被人帶到山上，從事資料輸入等不同工作，期間可以自由手機，也沒有被虐待或毆打，但這段時間只有領到300美金（約新台幣9000元）酬勞。

她說，近期有許多人陸續飛回台灣，家人也希望她趕緊回家，後來跟其他朋友商量後，就決定一起回台灣，自認沒有遭任何人綁架，家人付給公司的錢也不是贖金，而是工作違約賠償金，用來償還她在柬埔寨工作期間的住宿費用及生活開銷。

另外有一名返台男子告訴警方，他是被朋友騙到柬埔寨從事詐騙工作，朋友在他抵達後就跑掉了，他平常被要求招募台灣人前往柬埔寨，但工作了一個多月都沒有騙到任何人，集團就叫他自己回台灣。

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