柬埔寨假包機害遠航呆帳8億元　吳哥航空董事樓文豪今入獄

▲遠航前財務副總吳勇璋(左)今發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空17年前因營運狀況不佳，找來吳哥航空製作假的柬埔寨、韓國首爾航線合約，實際上只是用各種名目美化財報，導致遠航8億多元的呆帳，遠航前財務副總吳勇璋、吳哥執行董事樓文豪各被依違反《證交法》等罪判刑2年10月、2年6月定讞，台北地檢署23日傳喚2人到案並發監執行。

遠東航空2007年間爆發財務危機，檢調單位偵辦後，查出後來逃亡美國自殺身亡的前董事長崔湧，和財務處副處長陳尚羣(通緝中)，在2005間，見遠航公司營運績效不佳，公司淨值持續下降，未免被打入全額交割，決定造假美化財報。

法院判決指出，崔湧和陳尚羣、吳勇璋、樓文豪等人合作，假造資料由遠航與吳哥航空和旅行社，分別以台北到柬埔寨、台北到濟洲、高雄到首爾等不實航班，簽訂「顧問費合約」、「保證機位銷售合約」、「支付航權權利金合約」等假合約。

▲吳哥航空董事樓文豪(右)。（圖／記者劉昌松攝）

結果巧立各種名目美化出來的財報，反而變成吳哥航空欠下遠航大筆應付帳款，遠航又因此陷入資金周轉困境，只好再由吳哥航空執行董事樓文豪等人去向錢莊借款，匯回遠航應急，之後再用其他名目把錢退回吳哥航空，最後吳哥航空倒閉收場，連帶使得遠航累積約8億元的應收帳款。

全案除崔湧2015年身亡、公訴不受理，陳尚羣通緝中外，同案被告胡定吾因一、二審無罪早已確定，吳勇璋被判刑2年10月，樓文豪判刑2年6月都在8月初遭最高法院駁回上訴確定，23日報到發監，另外在澳門經營旅行社的石清榮獲判1年2月，緩刑4年，免入監。