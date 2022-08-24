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中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！營養師教作「清爽系烤肉醬」簡單到連小學生都會

▲▼ 中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！營養師教作「清爽系烤肉醬」簡單到連小學生都會 。（圖／品牌）

▲營養師戴友璋教你以天然水果搭配四季油膏、薄鹽醬油的「清爽系烤肉醬」，讓今年的中秋烤肉吃的清爽、不一樣！（圖／品牌提供，下同）

【廣編】

消費中心／綜合報導

時間過得飛快，一眨眼又該準備中秋過節的相關用品了，月餅、柚子訂好以後，剩下的當然就是集中火力與銀彈，大肆採買烤肉食材！隨著中秋佳節來臨，可以想見家家戶戶的烤肉盛況又將再現，然而現代人對於日常消費、飲食等習慣也隨著時代逐漸變化動，變化最多的莫過開始選擇原型食物、清淡飲食、蔬食至上，就連調味也朝向使用水果增加果香甜感的調味方式邁進。

說到調味，這件事絕對也是「中秋節烤肉」的重點之一！有些食材來不及事先醃製，在翻烤的過程中刷上醬料提味。但市售的烤肉醬難免重鹹、重口味，今年想來點不一樣的「清爽系烤肉醬」嗎？那就不能錯過由營養師戴友璋掛保證的「清爽又風味多變化」醬料食譜，照著以下方便取得的食材調製，讓今年中秋的烤肉「吃巧也能飽足感滿滿」！

【奇異果烤肉醬】

材料：
 奇異果1顆
四季釀造薄鹽醬油2大匙
醋1小匙
蒜頭3瓣
生薑4片

做法：
 1. 奇異果洗淨削皮切塊，果肉打成泥。
2. 蒜頭、生薑洗淨去皮、切末。
3. 將上述食材放入碗中，和四季薄鹽醬油、醋混合即完成。

▲▼ 中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！營養師教作「清爽系烤肉醬」簡單到連小學生都會 。（圖／品牌）

▲含水量高的蔬菜、清爽不死鹹的烤肉醬，以及份量適當的肉類，讓中秋烤肉也能吃得清爽少負擔。

【柚香烤肉醬】

材料：
四季釀造油膏4大匙
香油1茶匙
柚子醬1大匙
蒜泥1茶匙
蘋果泥1大匙（或水梨泥）
水適量

做法：
1. 柚子洗淨、剝出果肉切碎備用。
2. 將上述食材放入碗中，和四季釀造油膏、香油混合即完成。

▲▼ 中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！營養師教作「清爽系烤肉醬」簡單到連小學生都會 。（圖／品牌）

▲簡單使用「四季釀造薄鹽醬油」和「四季釀造油膏」調製2款「清爽系烤肉醬」

誰說想要盡情享受烤肉的樂趣，就必須犧牲掉飲食健康？戴友璋營養師這次特別選擇了解國人飲食趨勢的台灣本土品牌「四季」，以旗下深受外食族歡迎的「四季釀造薄鹽醬油」和經典的「四季釀造油膏」，各別調製出2種「清爽系烤肉醬」！目前在台灣幾乎一整年都買得到的奇異果，由於含有豐富的營養成分，是不少健身族群和女性喜愛的水果之一。奇異果獨特的酸香，配上清爽回甘的薄鹽醬油，讓「奇異果烤肉醬」意外適合搭配蛤蠣、蝦子、小卷等滋美味豐的海味，提引出這些食材的鮮甜！中秋節期間，隨手可得的柚子也很適合入醬，這款「柚香烤肉醬」可以簡單淋少許在生菜沙拉上，吸引肉食族吃進更多蔬菜，還可以刷在肉感較重的牛、豬、羊等肉串上，幫忙解膩同時提升口感。

此外，戴友璋營養師也特別建議幫助消化的烤肉吃法。一是要注意食用順序，就像吃火鍋一樣，一定要先從蔬菜開始吃，同時增加飽足感。此外也可用生菜包肉片，取代過去常見的吐司，不僅更可以吃得清爽解膩，也能減少負擔。蔬菜吃得差不多以後，就可以再上肉片，最好也以雞胸、里肌或魚片為主，減少油脂較多的五花肉，以及加工過的香腸、培根等食材。如此，搭配戴友璋營養師精心推薦的「清爽系烤肉醬」，才能讓一年一度的中秋烤肉，吃得輕鬆、飽足、少負擔。

▲▼中秋,烤肉,營養師,後疫情,健康,清爽系,四季,薄鹽醬油,釀造油膏。（圖／品牌提供）

▲營養師戴友璋。

▼不僅可做為烤肉醬的基底，四季薄鹽醬油直接做為日常炒飯與荷包蛋的調味，也吃得出恰恰好的美味！（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

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中秋烤肉營養師後疫情健康清爽系四季薄鹽醬油釀造油膏

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