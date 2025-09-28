中秋國慶雙節同慶　南瀛天文館優惠活動開跑

▲南瀛天文館推出中秋、國慶雙節限定優惠與活動，邀請民眾暢遊星空。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接中秋與雙十國慶雙重佳節，南瀛天文館推出限定優惠與特色活動，邀請民眾在連假期間同遊星空、體驗科學之趣。

10月4日至6日中秋連假，星象劇場首場推出全票買一送一，姓名含「中」、「秋」、「月」的遊客更可免費參觀天文展示館；10月10日至12日國慶連假，每日上午10時10分前開放免費入館，當日壽星憑證件可享全館免費優惠。館方並祭出全館消費滿1,500元送摸彩券活動，將抽出3位幸運兒贈送拍立得相機。

市長黃偉哲表示，天文館結合節慶氛圍，規劃兼具知性與趣味的星際旅程，讓民眾在歡慶佳節的同時，也能探索浩瀚宇宙；特別是姓名中帶「中」、「秋」、「月」的遊客與國慶日壽星，皆享有專屬好康。教育局長鄭新輝指出，除優惠入館外，更安排寓教於樂的DIY體驗，包括「迅猛龍DIY」免費參與，以及「星砂瓶」與「黏土幽浮」酌收材料費50元，還有「水火箭」、「硝糖火箭」遊程，讓大小朋友動手認識火箭推進原理。

天文館補充，連假期間星象劇場將加開12:30「3D小湯姆太空大冒險」場次，並有星空小棧「消費滿200元抽獎」優惠，每日限量50份。更多活動詳情可至南瀛天文館官網（https://taea.tn.edu.tw/）查詢，或電洽06-5761076。