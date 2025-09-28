性格影響壽命長短！　研究曝「1特質」死亡風險大降27%

▲外國研究顯示，性格積極者死亡風險較低。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國最新研究發現，具備特定性格特質的人死亡風險明顯降低，其中「積極」更是大降27%。這篇論文被發表在《身心醫學研究期刊》。

研究團隊對2.2萬名受試者進行長達28年的問卷追蹤調查，分析範圍包括壽命長短及5種核心人格特質，其中被歸類為「盡責性」（conscientiousness）的族群整體死亡風險較低，因為他們更可能做出健康的生活選擇，例如良好的健康管理、高度自律等。

「盡責性」的類別之下，又可以細分幾種更具體特質，其中「做事有條理」死亡風險減少14%，「負責任」降低12%，「勤奮且周到」則顯著減低15%的死亡風險。

此外，外向、友善、活潑、積極，也與較低死亡風險有關，在這次研究中，分別可以減少8%、4%、12%、27%的死亡風險。

不過，喜怒無常、容易擔心或緊張、行為不冷靜等特質，則可能與較高死亡風險有關，因為他們傾向擁有更高的疾病發病率、身體質量指數（BMI）與抽菸風險。

研究作者之一的愛丁堡大學（University of Edinburgh）教授默圖斯（René Mõttus）表示，這項研究結果意味著人們可以透過改變性格特質拉低死亡風險，「正是這些特定的性格特質與細節，驅動了性格與死亡率之間的關聯。」

愛爾蘭利默里克大學（University of Limerick）副教授奧蘇利文（Páraic O'Súilleabháin）指出，「我們的研究確實顯示，性格可能發揮支持性作用，這一點在醫療與公共衛生領域被低估了。」