大陸 大陸焦點 特派現場

陸中秋、十一連假8天　單日客流高峰估3.4億人次

▲▼ 大陸春運,2023春運,春運,高鐵站,大陸高鐵,南昌高鐵站。（圖／視覺中國）

▲高鐵人流。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸今年今年中秋、十一連假長達8天，據大陸交通部預估，公眾出行將主要以外出旅遊、返鄉探親為主，預計全社會跨區域人員流動量將達23.6億人次，日均約2.95億人次，比去年同期日均（2.86億人次）增長約3.2%。

大陸交通部表示，今年自駕仍是公眾出行的主要方式，預計今年假期自駕出行將達18.7億人次，佔出行總量的近八成。高峰時段，預計高速公路車流量將達7000萬輛，其中新能源車流量達1400萬輛。

大陸交通部提到，假期首末客流較為集中，預計節前一天客流將會顯著增加，去程客流高峰出現在10月1日，單日或超3.4億人次，將會突破歷史峰值（2025年春節初六3.39億人次）。返程客流會在中秋節後，也就是7日、8日兩天比較集中。

▲大陸高鐵南京站內交會的各班列車次。（圖／CFP）

大陸交通部指出，今年中長距離出行將顯著增加，「長假效應」推動中長途出行需求快速釋放，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等重點城市群進出城高速公路、熱門景區國省道車流量大，易引發交通事故，加劇公路擁堵。

大陸交通部說，今年國內國際旅遊出行勢頭強勁，假期期間，家庭遊、親子遊等出遊需求將更加強勁，預計廣州、成都、北京、上海、西安、杭州、南京、重慶等都市圈旅遊熱度有望突破去年高位。出境遊方面，預計赴俄、日、韓和東南亞等國家的旅遊人數將會大幅增加。

大陸交通部還說，假期期間交通物流運行預計總體平穩，日均貨車流量約550萬至580萬輛，與2024年（555萬輛）基本持平，較平日貨車流量（日均約810萬輛）下降28%～32%。能源、糧食、礦石、民生等重點物資運輸需求穩定，鐵路、港口、航空貨物運輸整體波動較小。

▲▼ 大陸春運,2023春運,春運,高鐵站,大陸高鐵,南昌高鐵站。（圖／視覺中國）

聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情
驚見「蜷曲女屍」！疑遭黑水破門捲出　特搜員鼻酸
吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯塞爆畫面曝光
男星救災「突被通知水要來了」！　逃竄畫面曝
罹難者慰問金加碼至100萬！　傷患25萬、房屋損壞再加10萬
快訊／再傳潰堤！大喊快跑逃離畫面曝　縣府急說明
賴清德下令：再增派兵力投入　中秋節前完成清淤

