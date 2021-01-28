料理之王番外戰！四季入菜稱霸料理界　廚佛Fred崩潰：醬香新層次創、意爆發超難評

▲本次料理之王「料理週記」由捷夫、星淵以四季釀造醬油展開PK賽，最輸的要接受「打掃廚房」的懲罰。（圖／翻攝自影片）



消費中心／綜合報導

時下最夯ETtoday大型廚藝選秀節目《料理之王》你看了沒？由「松露主廚Fred」、「亞洲廚神Jason Wang」和「被桌球耽誤的料理天才-福原愛」領軍的料理實境秀，集合各界廚藝新星，透過激烈限時賽、主題戰，激發選手創意、端出一道道創新食譜。雖第一季已於日前完結，但透過賽外花絮「料理週記」，不僅滿足觀眾意猶未盡的心、更能一窺親民選手的私下料理趣事！

頂著台灣版Master Chef光環，就算是番外戰，每道料理都是來真的。本集料理週記主題：「醬油料理PK賽」，選手需使用指定的四季釀造醬油入菜，考驗創新調味思考、與打破框架的應用能力。由型男主廚施捷夫、暖男主廚游星淵熱血開戰，並邀請廚佛瑞德Fred試吃評選，輸家得接受收拾廚房懲罰。

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▲料理週記～捷夫打John、星淵嗆紹興 Fred糾察隊出動啦！（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）



兩位選手戰況激烈，暖男主廚星淵端出家鄉經典「秘製神級雲雪滷肉」，以木耳入菜完美結合醬香！型男主廚捷夫端出「義式燉肉麵餃佐醬油泡沫」，以時髦分子料理泰然應戰。截然不同的料理走向，醬油皆擔任重點提鮮配角、增添醬香、讓層次更上層樓。兩位選手都以醬油輕鬆駕馭料理，讓Fred哭喊好難評！

▼兩位在料理比賽中都選用統一四季釀造醬油。

料理過程，每當Fred提及醬油撇步、四季關鍵字時，選手總反射哼起經典廣告歌「四季調味、真情入味」，唱完便繼續專注做菜。Fred發現自己存在感太低，撒嬌問：「是不是沒人要理我」，星淵竟可愛得回答「是！沒錯」，有趣的過程讓現場笑聲不斷。

▼星淵太認真做菜沒聽到Fred問題，超可愛意外舉動讓全場大笑。



進入料理關鍵步驟，選手皆拿起四季醬油替料理層次加分。捷夫提醒：「只要醬油挑對，不管什麼都能回甘」；星淵補充：「四季是台灣家喻戶曉品牌，甘甜、非基改且無焦糖色素令人安心，本來就是自己料理常用醬油！」Fred表示，兩位選手雖以不同領域料理應戰，但皆對醬油入菜都有自己想法，非常期待看到這次創造出的新潮菜色。

▼捷夫說，四季釀造醬油「回甘」的特性，能在料理中達到畫龍點睛的作用。



經過一番激戰來到品評時刻，捷夫不藏私分享自己料理最特別處是以鮮乳、四季醬油打成醬油泡沫，轉眼成為時髦分子料理，讓對手備感壓力，Fred試吃驚呼：「唇齒留香！」而星淵的「秘製神級雲雪滷肉」以滷肉、黑白木耳配上滷肉醬汁、口感協調，令人一口接一口、白飯再來一碗。兩位高超表現讓Fred陷入兩難。

兩道料理美味程度不分軒輊、也都完美掌握醬油特性。考量料理創意度、食材元素結合，Fred最終評選捷夫為獲勝者，並頒發「四季釀造醬油」獎盃給捷夫，第一屆「四季醬油料理PK賽」冠軍出爐！星淵就乖乖整理環境吧。

▼星淵的「秘制神級雲雪滷肉」選用四季釀造醬油提味，整體醬香味四溢。

▼捷夫以獨特「醬油泡沫」將味道提升到更高層次，獲得這次PK賽冠軍。

・星淵料理-秘製神級雲雪滷肉作法

材料： 豬五花一斤、雞脖子 5支、豬皮半斤、蒜苗 1隻、滷包(滷包內容:蔥 4隻、薑 30克、辣椒 2隻、八角 5粒、桂皮 4克)

調味料：四季醬油膏150克、四季醬油 250克、冰糖 300克、紹興酒 100克、史雲生雞湯 1罐、日月潭黑白木耳各1盒

紹興酒白醬：乾蔥50克、鮮奶油200克、紹興酒200克、百里香數支、酥炸粉少許、龜山島櫻花蝦 1把、有機紅蛋 1顆

1.有機紅蛋丟入舒肥鍋至溫泉蛋

2.把蒜苗洗淨切絲備用

3.洗淨雞脖子豬皮整塊豬五花燙過

如果擔心雞脖子，豬皮不好準備，星淵強調會加入這些材料主要是讓料理「有膠質」，不放亦可。

4.依序丟入湯料調味料煮入味悶住

5.雞湯煮熟白黑木耳

6.煮紹興白醬

7.炸櫻花蝦

8.炒綠蔥

9.盛盤

・捷夫料理-義式燉肉麵餃佐醬油泡沫

材料：義大利麵餃八個、醬油泡沫適量、醬油松露奶油一大匙、帕馬森起司粉30克、原味雞湯200克、紅蘿蔔球20克、綠節瓜球20克、白蘑菇片20克、香菇片20克、橄欖油適量

・義式燉肉麵餃佐醬油泡沫作法

1.紅蘿蔔球燙過後在鍋中加入少許橄欖油將白蘑菇、香菇、節瓜、紅蘿蔔炒香後加入雞湯

2.將燙好的餃子放入鍋中拌炒，關火後加入醬油奶油以及帕馬森起司粉乳化均勻後，把醬油泡沫淋在上面即可。

製作醬油松露奶油

奶油100克、醬油10克、松露醬30克

將所有食材混和均勻放入冰箱備用。

製作義大利麵餃

義大利麵餃皮適量、馬斯卡邦起司 40克、巴西里碎一小匙、義式燉肉200克

將上述除了餃子皮的食材混合均勻後只做成麵餃。

製作義式燉肉

牛小排約500克、紅蘿蔔半根、四季醬油三大匙、牛番茄半顆、洋蔥四分之一顆、大蒜兩瓣、紅辣椒半根

黑糖一大匙、蜂蜜半大匙、紅酒醋一大匙、第戎芥末醬一大匙半、花生一小把、匈牙利紅椒粉半小匙

TABASCO 半小匙、五香粉半小匙、黑胡椒一小匙



將黑胡椒、五香粉、TABASCO、匈牙利紅椒粉、花生、芥末醬、紅酒醋、紅辣椒、大蒜、洋蔥、牛番茄以及少許清水打均勻。 將牛小排入鍋中煎上色後加入紅糖、蜂蜜煎至糖稍微焦化之後放入所有的醬油稍微濃縮之後，再壓力鍋中當中鋪些紅蘿蔔，再將先前打好的醬汁倒進鍋中蓋滿牛肉，然後蓋上蓋子，燉煮40分鐘後取出剝成絲即可完成。



製作醬油泡沫

青蔥100克、牛奶200克、醬油30克、檸檬汁20克

烤盤中放入青蔥、奶油放入烤箱烤焦之後加入牛奶當中，加入少許醬油慢煮約10分鐘後，加入檸檬汁煮1分鐘後觀火過濾，在加入大豆卵磷脂打成醬油泡沫。