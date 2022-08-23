和年輕人博感情　桃園副議長李曉鐘首創虛擬V-Tuber直播互動

▲桃園副議長李曉鐘首創全國第一虛擬V-Tuber直播互動。（圖／李曉鐘服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區市議員選戰新人輩出，尋求連任的桃園市副議長李曉鐘，為了增加和民眾以及年輕人接觸的機會，競選團隊精心設計「曉鐘哥」虛擬形象，在臉書以及You-Tube上開闢曉鐘電台，用直播方式和網路上的朋友聊天，並介紹桃園美食。

李曉鐘表示，現在人的生活和網路已經密不可分，包括他自己都是臉書的愛用者，不只是把平日的生活和朋友分享，更要求助理把為民服務的成績，公布在臉書，包括會勘、會議、協調…等等，要讓大家充分了解民意代表為民喉舌的工作內容，讓有需要服務的民眾，更方便了解與聯繫。

李曉鐘在幾個月前在和年輕朋友閒聊之中，聽到年輕人時常在網路上觀看虛擬V-Tuber的頻道，不用真人在頻道上表演，虛擬的卡通人物也是能用生動活潑的表情吸引觀眾，讓人感到新奇又有趣。剛好今年選舉即將來到，競選團隊成員中有孩子正在大學研讀動畫相關科系，因此在討論之後，團隊決定用V-Tuber的方式，開闢直播節目，讓更多人能即時在網路上和李曉鐘互動。

團隊中年輕人費盡心思，多角度觀察李曉鐘，並把真人卡通化，結合電腦軟體，完成全國首創的V-Tuber競選模式。李曉鐘開心表示，經過團隊們多次的測試與調整，將於8月24日星期三晚上8點在臉書以及You-Tube上首播，要讓大家認識完全不一樣的李曉鐘，他也邀請好朋友們不分老幼，闔家觀賞，並歡迎留言和他互動聊天！