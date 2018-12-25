完全沒跑票　桃園正副議長選舉邱奕勝、李曉鐘各42票當選

▲桃園正、副議長選舉，邱奕勝(左）、李曉鐘各拿下42票再度連任。（圖／桃園市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二屆市議員當選人、25日於市議會舉行就職典禮，完成宣誓後，隨即進行正、副議長選舉，由於此屆首次採記名投票，國民黨提名的正、副議長邱奕勝、李曉鐘獲黨籍32位市議員，加上無黨籍10位市議員共同支持，都以預期的42票當選，完全沒跑票！

投票儀式由最資深議員黃婉如擔任會議主席，並互推議員李家興、林正峰、林俐玲為監票人，李家興則擔任主任監察人，監察人等查看選票無誤、在投票櫃貼上封條後開始投票。

▲桃園市正、副議長選舉，由最資深議員黃婉如擔任會議主席。▼桃園市第二屆市議員當選人舉行宣誓就職典禮。（圖／桃園市議會提供）



雖然，此屆是第一次採記名投票，但投票過程還是按照規定進行，議員們先投議長，投票按照選區順序，輪流領票、圈選、投入票櫃；邱奕勝在選票超過32票確定當選後，現場響起熱絡掌聲，然後依序開完票。接著依程序進行副議長選舉，邱、李兩人通通得票42票。

桃園市本屆市議員選舉，國民黨當選32席、民進黨18席、無黨籍11席、綠黨1席、時力1席，總共63席。邱奕勝、李曉鐘獲中央黨部提名搭檔競選正、副議長，兩人共獲得國民黨32票，無黨籍則因議員張運炳因案在押未投票，所以只有10票，共得票42票。另民進黨、時力、綠黨都是自己投自己，選舉過程平和。