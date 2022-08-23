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大陸 大陸焦點 特派現場

大媽拍照「猛搖吊橋30分鐘」！欄杆斷裂沒在怕　網轟：抓去做苦力

記者閔文昱／綜合報導

 中國大陸近日瘋傳一支影片，河北省保定市一名大媽在一處風景區的吊橋上，不斷抓著扶手猛力搖晃，旁人無論怎麼勸阻，大媽依然故我狂搖吊橋，一搖就是半個小時，導致吊橋細欄杆因無法負荷而斷裂，誇張行為引發熱議。

綜合陸媒報導，這起事件發生在8月21日，一名年約50多歲的大媽在風景區的吊橋上開始她的脫序行為。只見她張開雙腳，以半蹲姿勢兩手抓著吊橋扶手並拼命左右猛搖，完全忽視橋上還有其他的遊客，一旁還有3名友人正在幫她拍照，整個過程長達30分鐘。

▲中國一名大媽為了拍照不斷搖晃吊橋，導致吊橋細欄杆斷裂。（圖／翻攝自微博）

▲中國一名大媽為了拍照不斷搖晃吊橋，導致吊橋細欄杆斷裂。（圖／翻攝自微博，下同）

有目擊者表示，當時他們一家正準備通過吊橋到對岸，結果卻看到大媽為了拍照瘋狂搖晃橋面，讓他們只能和其他遊客一起站在橋下等待，期間他看到吊橋上有部分欄杆與橋面脫離了，也有遊客上前提醒，但大媽卻不予理會，直到半小時後她才滿意離開。

影片曝光後，不少網友紛紛痛批「不能年齡大了就不處理，不能慣著，賠償損失、罰款拘留10天看一下還狂嗎」、「對這種行為不僅是賠償更得要罰款，得重罰讓她長記性，警示其他人」、「半小時體力，應該抓去做苦力」、「她自己不掉水裡就是老天沒有眼」、「找死的節奏」、「老流氓」。

當地工作人員指出，該吊橋位在一處開放式風景區，目前屬於鄉鎮管理，他們從影片得知大媽行為後已派人去現場查看情況，「看到不理性行為，我們也會勸阻。」

▲中國一名大媽為了拍照不斷搖晃吊橋，導致吊橋細欄杆斷裂。（圖／翻攝自微博）

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