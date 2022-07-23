熊貓頂著大熱天外送…遭大媽撞噴　餐點全成「在地美食」

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名熊貓外送員22日下午1點多，沿景安路直行往景平路方向行駛，未料到了景安路74巷口前，突然竄出一輛機車，外送員反應不及撞上，雙方重摔倒地，而外送員放置在大包裡的餐點全成了「在地美食」，民眾將行車畫面PO上臉書，網友紛紛留言，「您的餐點變成在地美食」。

▲熊貓外送頂著大熱天送餐，慘遭大媽攔截，餐點全成「在地美食」。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，37歲方姓男子原本預計送餐到南勢角，沒想到途中被55歲大媽騎士「攔截」，雙方碰撞後倒地，而外送員的餐點也全灑在大包裡混成一團...雙方全身多處擦挫傷，所幸性命無礙，事後各自就醫，酒測值均為0.0mg/L。

▲所幸雙方傷勢均無大礙。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方依規定進行測繪蒐證，並調閱路口監視器，初步研判該名大媽因未注意車況釀禍，詳細肇事責任仍待釐清。

事故發生過程被其他車輛的行車紀錄器拍下，熱心民眾將畫面PO上臉書【我是中和人】，網友紛紛留言，「你的餐點變成在地美食」、「車這麼多，要轉也要等沒車了再轉啊」、「對向都變綠燈了還敢這樣切啊」、「熊貓又被擊落了！」、「移動神主牌」、「熊貓遇上鬼切」。

▼大媽鬼之左切遭網友留言撻伐。（圖／記者陳雕文翻攝）