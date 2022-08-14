寧可站著！搭捷運最怕坐「1類人」旁邊　男生秒懂：壓力超大

▲很多男網友都不會選擇坐在妹子旁邊。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人工作一整天很疲憊，一上捷運看到有位子就直接坐下休息，不過近日則有網友討論起，如果捷運座椅的其中一個位子已坐著年輕妹子，會刻意避開嗎？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「捷運找位子，你們會刻意避開年輕妹子旁邊嗎」為題發文，提到他日前上捷運後，看到好幾個空位，而其中就有「兩個正妹中間」和「兩個婦女中間」的座位可以選擇。

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原PO表示，他當下毫不猶豫，直接坐在兩個婦女中間。對此，他也不禁好奇，其他男網友們會如何選擇？

貼文一出，有不少男網友也表示不敢坐年輕妹子旁邊，「是我不敢欸，除非你長得很帥不然就乖乖去坐在婦女中間吧，那些機會從不是屬於我們的」、「選正妹旁邊都要小心翼翼，動作不能大、講話不能大聲、眼睛不能亂看」、「當然不敢...有時候正妹坐我旁邊壓力也會超大的」、「坐正妹旁邊超不自在的」、「會想坐正妹旁邊，但實際上不敢，我會選擇坐旁邊沒有人的位子，或是站著」。

▲也有女網友坦言，坐在大媽旁邊最自在。（示意圖／記者屠惠剛攝）

其中也有女網友表示，「我也會欸，車廂進門兩邊都是帥哥，我都只敢坐在看起來『親民』的帥哥旁邊」、「對～通常一個女生看一個男生旁邊都有位子的話，我會果斷的選女生旁邊那個位子」、「我...不管年輕還是老，不管帥還是醜，只要是男的我都不敢坐在他旁邊。最好是挑大媽旁邊坐最自在，美女旁邊也很不自在」、「坐帥哥哥旁邊好緊張，會刻意避開，很拘束」。

此外，也有女網友不禁好奇直呼，「所以男生坐我旁邊等於不把我當妹子？」底下網友則紛紛笑回，「我會說平易近人」、「哈哈哈邏輯通好可愛」、「完了這個真相」、「那是勇敢自信的男性同胞」、「不一定啦～又不是每個都會怕」。

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