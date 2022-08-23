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守住金門守住台灣　蘇清泉巧遇823砲戰老兵

▲蘇清泉檢視蘇姓老翁腳掌留下彈痕 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉檢視何姓老翁脖子留下彈痕 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今天是八二三砲戰64週年，當時在金門服役參與作戰的屏東縣蘇姓、沈姓兩位老翁，他們回憶當時同袍慘遭砲彈襲擊，橫死沙場，身首異處，兩人逃過一劫的情景，迄今餘悸猶存。

▲蘇清泉檢視蘇姓老翁腳掌留下彈痕 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

80多歲的蘇姓阿北，住枋山鄉，於八二 三砲戰時，在小金門旁一座小島服砲兵役，由於砲戰不斷襲擊，受困島上，島上已斷糧兩、三天，他深諳水性，冒著彈雨，從前哨小島游泳回後方領取補給的往事。

▲蘇清泉檢視蘇姓老翁腳掌留下彈痕 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉檢視蘇姓老翁腳掌留下彈痕 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

「游在海面，砲彈就落在旁邊，慶幸沒有被擊中的當下，一枚砲彈飛了過來」，在陣地上遭到砲擊，他的腳掌被擊中碎裂，昏了過去，被送醫急救，原本要退伍的他，住院延後4個月才退伍

屏東縣長參選人蘇清泉服役時時，是海運陸戰隊醫官，在枋山、恆春跑行程時，在枋山鄉遇到蘇姓阿北，檢視他腳掌留下傷痕，依然歷歷如目，令人觸目驚心。

蘇清泉在恆春船帆石沈家山莊，又遇沈姓老翁，他當時在203砲陣地上，搬運彈藥時，遭逢敵方砲撃，是同一個砲班中，少數幸存者，他的脖子頸動脈旁邊，還留有當年彈片劃過的傷痕。

他們兩人說，不少同袍被砲戰轟到身首異處、肢體殘缺不全，他們幸運活了下來，真的老天保佑。

今天是八二三64週年，蘇清泉感謝有那時國軍英勇對抗共軍砲擊，並成功反擊下，才能守住金門、也守住台灣。近日俄烏戰爭影響了當地居民生活，戰爭的殘酷無情，惟有和平才能讓人民穩定生活。

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