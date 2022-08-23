見林信吾犯案5動作　眾人怒吼「腦袋清晰的有意為之」求判死！

▲林信吾5動作讓網友怒喊「絕對要判死刑！」（圖／（左）翻攝記者爆料網、（右）記者黃彥傑翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南市昨（22）日發生震驚全國的殺2警奪槍案，嫌犯林信吾經過一天逃亡，今日清晨4點36分在新竹的客運站落網。就有網友認為，嫌犯有5個動作是「腦袋清晰的有意為之」，怒喊「絕對要判死刑！」有人也直呼，「以犯案來講，冷靜到讓人害怕，台灣不要再出這種人了」，一面倒希望林嫌能受法律制裁。

這位網友在PTT的Gossiping板上發問卦文，語氣相當憤怒，「真的是逮到才知道是外役監在逃的犯人，有夠垃圾！」接著細數林信吾的行動，包括「殺掉2個警察後奪槍」、「腦袋思考清晰的去學校抹滅血跡跟棄車」、「去超商搶錢」、「偷車開到高雄」、「坐客運北上」。

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原PO認為，這些行動根本都有目的，「就連多繞去高雄，都是在混淆視聽！從種種犯後行為來看，都是腦袋清晰的有意為之」，讓他忍不住怒火，「這人絕對要判死刑的吧！不判真的說不過去欸！」

貼文一出，就有網友直酸，「沒殺超商店員、沒挾持客運司機，可教化」、「律師：正常人心智不會殺2警」、「在新竹沒反抗，可教化」、「正常人不會殺人所以有病可教化」、「持槍卻沒再肆意殺戮 可教化」、「詭異微笑，病了。」

還有人直發抖，「以犯案來講，冷靜到讓人害怕，台灣不要再出這種人了」、「再給他多逃竄幾天就下一個陳進興」、「雖然為身亡員警感到不值，但沒有期待沒有傷害」、「有時候甚至覺得泯滅人性的不是兇手，而是無視受害者傷痛，還想著要教化兇手的人。」