林信吾逃獄1週！他上「通緝犯查詢平台」竟查嘸資料　真相惹怒網

▲原PO查不到林信吾逃獄的相關資料。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職；嫌犯林信吾經過一天逃亡，今（23日）清晨在新竹的客運站落網，據了解，40多歲的林信吾上週一（15日）才從明德外役監逃獄，有網友上法務部的「通緝犯查詢平台」搜尋，不但沒有林信吾逃獄的新聞，也沒有通緝資料，怒喊「法務部給我出來面對喔！」

該網友在PTT發文，得知林信吾是明德外役監逃犯，但近日卻沒有相關消息，實際到法務部的通緝犯查詢平台上搜尋，竟然完全沒有林信吾的相關資料，接著他到內政部警政署刑事警察局「重要緊急查緝專案」搜尋，也同樣沒有相關資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他傻眼表示，「林信吾已經從明德外役監逃跑了一週，為什麼都沒有發布重大通緝？也沒有將消息（發出）讓媒體公布嫌犯長相特徵，讓民眾可以注意？莫非完全沒發布通緝？」他喊話要法務部出來解釋，「到底在搞什麼？怕丟臉然後又要壓案嗎？如果你們有公布，兩位警察說不定就不會枉死了耶」。

▲內政部警政署刑事警察局的「重要緊急查緝專案」也沒有林信吾的資料。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出掀起討論，「為了遮醜，連公布都不公布，太扯了吧」、「明德外役監的網站公告欄也沒查到」、「所以現在越獄居然新聞都沒報比較恐怖吧」、「全台不知還有多少逃犯在趴趴走」。不過，底下有網友指出，原PO查詢的法務部調查局網頁為「逃去國外的名單」，因此當然查不到林信吾的資料，但同樣對於逃獄無公布一事感到不解。

本站稍早報導《台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人 矯正署怕丟臉不敢講》，外役監在2019年至2021年間有12名受刑人逃脫，2011至2021年間落跑人數更達39人，當時法務部矯正屬怕丟臉，遲遲未對外公佈還有3名受刑人在逃的消息。

監察委員林國明、蘇麗瓊調查之下，在2020年底揪出法務部隱匿此事，直到消息被揭開，法務部才以「長官之姿」指示刑事局補破網，將3名逃犯列為「重要緊急查緝專案」的追緝對象。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲