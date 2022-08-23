　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林信吾逃獄1週！他上「通緝犯查詢平台」竟查嘸資料　真相惹怒網

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO查不到林信吾逃獄的相關資料。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職；嫌犯林信吾經過一天逃亡，今（23日）清晨在新竹的客運站落網，據了解，40多歲的林信吾上週一（15日）才從明德外役監逃獄，有網友上法務部的「通緝犯查詢平台」搜尋，不但沒有林信吾逃獄的新聞，也沒有通緝資料，怒喊「法務部給我出來面對喔！」

該網友在PTT發文，得知林信吾是明德外役監逃犯，但近日卻沒有相關消息，實際到法務部的通緝犯查詢平台上搜尋，竟然完全沒有林信吾的相關資料，接著他到內政部警政署刑事警察局「重要緊急查緝專案」搜尋，也同樣沒有相關資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他傻眼表示，「林信吾已經從明德外役監逃跑了一週，為什麼都沒有發布重大通緝？也沒有將消息（發出）讓媒體公布嫌犯長相特徵，讓民眾可以注意？莫非完全沒發布通緝？」他喊話要法務部出來解釋，「到底在搞什麼？怕丟臉然後又要壓案嗎？如果你們有公布，兩位警察說不定就不會枉死了耶」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲內政部警政署刑事警察局的「重要緊急查緝專案」也沒有林信吾的資料。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出掀起討論，「為了遮醜，連公布都不公布，太扯了吧」、「明德外役監的網站公告欄也沒查到」、「所以現在越獄居然新聞都沒報比較恐怖吧」、「全台不知還有多少逃犯在趴趴走」。不過，底下有網友指出，原PO查詢的法務部調查局網頁為「逃去國外的名單」，因此當然查不到林信吾的資料，但同樣對於逃獄無公布一事感到不解。

本站稍早報導《台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人　矯正署怕丟臉不敢講》，外役監在2019年至2021年間有12名受刑人逃脫，2011至2021年間落跑人數更達39人，當時法務部矯正屬怕丟臉，遲遲未對外公佈還有3名受刑人在逃的消息。

監察委員林國明、蘇麗瓊調查之下，在2020年底揪出法務部隱匿此事，直到消息被揭開，法務部才以「長官之姿」指示刑事局補破網，將3名逃犯列為「重要緊急查緝專案」的追緝對象。 

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
快訊／矯正署認了：還有2名外役監逃犯未找到
LIVE／林信吾逃獄一週殺2警　殉職警招魂！阿嬤現場突起乩
快訊／林姿妙遭起訴「聲明曝光」！　喊：很委屈
李亞萍暴哭「缺席靈堂」！　余天：拜託妳不要一直哭啦
返家期間騙監所「會回去」　林信吾逃7天犯滔天大罪
一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂突起乩！　哥喊：我知你很痛
馬鞍恐成中颱！　今晚變天「雨最大時間曝」
快訊／林信吾逃獄狠殺2警　典獄長回應了
林姿妙7000萬現金來源不明！女兒召官員下指令　檢方起訴15

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫銷農漁產品　企業認購文旦、速食業者賣漢堡

殺警案讓全台噴火！醫師見「1發展」慌了：台灣正走向慎刑

林信吾「兩度放假」失聯1週卻殺警　網怒轟法務部：查不到通緝資料

加29公升汽油450元！26年前發票驚呆他　網嘆：現在2倍還加不滿

「處暑」 節氣4生肖收獲好運　屬馬屬牛外出運旺，可以積累財富種子

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

快訊／疫情回升、疫苗採購合約保密爭議後續　指揮中心14:00說明

FB湧酸民！陳偉捷國中師曝「刪文真相」更嘆：根本不相信是他

【廣編】法學界呼籲：行為數認定應該鬆綁解放

林信吾逃獄1週！他上「通緝犯查詢平台」竟查嘸資料　真相惹怒網

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

余苑綺病逝前「握緊余祥銓手2小時」　他悲慟曝「叫我幫她照顧小孩.爸媽」

才剛關上鐵門秒倒塌！　老婦人重摔在地膝骨折

幫銷農漁產品　企業認購文旦、速食業者賣漢堡

殺警案讓全台噴火！醫師見「1發展」慌了：台灣正走向慎刑

林信吾「兩度放假」失聯1週卻殺警　網怒轟法務部：查不到通緝資料

加29公升汽油450元！26年前發票驚呆他　網嘆：現在2倍還加不滿

「處暑」 節氣4生肖收獲好運　屬馬屬牛外出運旺，可以積累財富種子

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

快訊／疫情回升、疫苗採購合約保密爭議後續　指揮中心14:00說明

FB湧酸民！陳偉捷國中師曝「刪文真相」更嘆：根本不相信是他

【廣編】法學界呼籲：行為數認定應該鬆綁解放

林信吾逃獄1週！他上「通緝犯查詢平台」竟查嘸資料　真相惹怒網

奇兵精神獲肯定　王振原與夢想家完成續約

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

太驚人！女子「滿臉痘痘」一退變正妹　照片曝光網驚呆！

47歲名模洪曉蕾逆天美顏　網友驚：仙女完美零死角！

KID帶峮峮回花蓮玩 超多美食整路吃不停！

朝聖日本「不老不死」溫泉！露天海岸風呂談笑風生　仰望藍天大地

林佳龍喊話「走下神壇」　侯友宜「基層走透透」：我本來就是人啊

《麻辣鮮師》陸小曼、吉娜合體！　睽違22年凍齡樣網驚：根本沒變

外役監逃犯竟瘋狂殺2警　矯正署：還有2名逃犯未緝獲

米克斯被退養2次　她心疼決定「我來養！」換透天厝寵成格格

生活熱門新聞

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　大三妹：不敢讀

殺警嫌逃獄一週「法務部不敢講」！鄉民怒：2警枉死

公公深夜敲門問：寶寶睡了沒　媳嚇到回娘家

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

馬鞍恐成中颱！今晚變天明後雨最大

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

處暑到！馬鞍增強今晚起最近變天　2地區防大雨

林信吾「犯案5動作」眾人怒吼：能判死了吧

當1天通緝犯！衰哥「凹蠻要有限度」留言炸了

盆栽比人命值錢？鄰居炸彈型「空中花園」照曝

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖

陳偉捷身分曝光！竟釣出苦主怒曝悲慘經歷

護理師半夜見「無人電梯」鬼開門

更多熱門

相關新聞

林信吾狠殺2警落網　柯文哲籲冷靜調查清楚：扯死刑太情緒性

林信吾狠殺2警落網　柯文哲籲冷靜調查清楚：扯死刑太情緒性

台南員警曹瑞傑、凃明誠22日追查機車竊盜案時，遭嫌犯林信吾持刀割喉殺害，林嫌逃亡17小時於新竹落網。針對外界要求執行死刑，台北市長柯文哲說，第一步還是先把事情調查清楚，「一下就扯到什麼死刑那些，我覺得，不要用這種情緒性的處理方式解決社會問題」。

林信吾搶超商「刑期到2028年」　一周前脫逃遭鎖定

林信吾搶超商「刑期到2028年」　一周前脫逃遭鎖定

台南2勇警殉職！家屬重返現場招魂

台南2勇警殉職！家屬重返現場招魂

當1天通緝犯！衰哥「凹蠻要有限度」留言炸了

當1天通緝犯！衰哥「凹蠻要有限度」留言炸了

殘忍割喉奪警命！林信吾雙手上銬、戴腳鐐重回棄車地

殘忍割喉奪警命！林信吾雙手上銬、戴腳鐐重回棄車地

關鍵字：

台南殺警林信吾PTT逃獄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

快訊／殺警嫌林信吾被壓制畫面曝光！　署長親率隊上銬逮人

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面