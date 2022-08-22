勇警凃明誠遇襲殉職！新北前同事兼室友淚崩：他是貼心的好人

記者戴上容、黃彥傑／綜合報導

台南市2員警凃明誠、曹瑞傑遭歹徒持刀襲擊殉職，震驚全台，截至22日晚間7時許，嫌犯仍在逃，其中，不幸殉職36歲警員凃明誠有5年時間在新北市服務，他和目前任職於樹林警分局祕書室的警員廖展欣過去是室友，廖展欣接受媒體採訪時當場淚崩：「他很貼心、是個好人，不應該遇到這樣的事情」。

▲▼ 台南警員凃明誠遇害，昔日同事廖展欣淚崩：「他是好人，不該遇到這樣的事」 。（圖／樹林分局提供）

今天不幸殉職的警員凃明誠為警專23期畢業，從警年資約16年，畢業後在當時的台北縣警察局服務，後來又到新北市警察局樹林分局樹林派出所任職。

▲ 台南凃明誠（左一） 。（圖／樹林分局提供）

時任副所長洪德明接受媒體採訪，他不捨地說：「凃明誠這孩子很靜、很聽話，看到新聞真的很捨不得。」洪回憶，當時有8名新進人員，凃明誠是當中最安靜的，也是最認真謹慎的，他在勤區表現優良從未被記過申誡，在新北市考績年年拿甲，沒毛病可挑剔。

曾和凃明誠為室友的、目前任職於樹林警分局秘書室的警員廖展欣接受採訪時紅了眼眶，他說，當時99年畢業分發到樹林派出所到104年調進分局內勤，有長達約5年時間和凃明誠同住，「凃明誠非常替人著想，因為警察要輪班，上班時間錯開，他怕會吵到人，就會把聲音放得很輕，不管做甚麼事情，都會盡量不去打擾到同仁」。

廖展欣說，他起初不知道是凃明誠，後來得知憾事相當難過，凃明誠工作認真，拿過績優警勤區，從沒被記過申誡，對同事更是傾囊相授，不會藏私，私生活就是個宅男，喜歡動漫、打電動，休假時關在寢室裡面一整天足不出戶，也沒關係，2016年10月調回台南，大家都為他開心，沒想到卻發生這不幸的事。

廖展欣頻頻拭淚難過的說，他很擔心凃明誠的家人狀況，是否能承受白髮人送黑髮人之痛。「他是個好人，不應該遇到這種事情」，從警來大家都知道會遇到到極惡的人，然而事情發生在自己認識的人身上，還是無法相信，希望大家盡快抓到兇手，他繩之以法。

▲殉職警凃明誠（左一），他在新北市時常常績優獲獎。（圖／樹林分局提供）