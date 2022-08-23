台南2警查贓車雙亡　1圖還原事發5小時路徑

記者崔子柔／綜合報導

台南市安南區2名員警昨（22）日追捕竊盜通緝犯時，遭嫌犯林信吾持刀砍殺喪命，引起各界震驚，林信吾在逃亡17小時後，今晨4時許於新竹落網。

▲林信吾今晨在新竹遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）



台南市警二分局民權派出所昨日10時40分受理尋車案件，以車辨系統查出贓車出沒在土城地區（下圖地點2），曹瑞傑、凃明誠便前往調查，到場後只見機車沒見嫌犯，凃明誠便下車查看，遇上林信吾後，遭持刀割喉奪走警槍，曹瑞傑見狀開車撞向林男，林信吾則狂轟6槍，曹瑞傑被逼得下車閃躲，最後遭林信吾追砍致死。

▲台南2警殉職事發路徑。點圖可放大。（圖／記者崔子柔製）



支援警員在2人遇襲10分鐘後到場，只看到2人躺在血泊中，一開始還以為是出車禍，立刻進行急救並報警。

凃明誠於12時9分送到安南醫院不治，曹瑞傑12時19分送到奇美醫院不治。

林信吾犯案後，騎贓車到土城高中（圖中地點5）廁所清洗，並將做案時穿著的衣帽換下，棄車改搭計程車離開現場，警方15時50分到土城高中尋獲贓車。



▲林信吾逃亡畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）



林信吾今晨在新竹下客運時遭警方逮捕，目前被帶回台南市第三警分局接受調查，全案將朝殺人罪方向偵辦。台南市警局局長方仰寧在上午8點30分召開記者會說明。