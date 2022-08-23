2警遭割喉亡　國民黨揭數據：台南刑案犯罪率六都最高





▲台南殺警嫌犯林信吾。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對台南兩名員警遭歹徒襲擊而不幸因公殉職案，國民黨表示痛心不捨並盼家屬節哀，支持警方強力執法，盼盡速逮捕嫌犯並予以重懲。南台灣治安已亮起紅燈，呼籲政府應改善警察執法環境，加強維護治安。

國民黨表示，總統蔡英文曾說「對於大家關心的治安問題，一直是我們施政的重點」、「會讓每位執法人員，在執法時都能秉持專業，不受到不當的外部干擾」，但重大刑案仍屢難禁絕；內政部長徐國勇曾說「台灣治安在全球名列前茅」，近期南台灣卻連續發生多起重大刑案震驚社會，民進黨政府不能再持續吹噓治安成績、粉飾太平，卻對治安惡化束手無策。

國民黨指出，高雄市警察局長林炎田曾自滿「治安很優質」，結果上週高雄就發生嫌犯在光天化日下在醫院殺人事件，引起輿論譁然，要求改善治安，當時民進黨竟護航稱嫌犯是從新北來的，應由新北負責，難道現在執法還要看嫌犯的戶籍地？台南市長黃偉哲7月自負稱「台南市治安滿意度調查，在全國各縣市名列前茅」，結果8月就發生殺警事件，造成兩名員警不幸殉職，再度震驚社會，可見得民進黨政府總是過於得意，輕忽維持治安的困難度。

國民黨表示，根據警政署資料，高雄109年治安事件發生8242件、110年則發生8298件，治安越趨敗壞，陳其邁市府並未擔負起應有的改善治安責任；而今年1到5月的刑案犯罪率，台南為每10萬人594件，更是六都最高。再加上近期發生的兩起重大刑案，可見南台灣的治安已亮起紅燈！呼籲民進黨政府別再推卸責任，應有更積極作為改善治安，改善執法環境，體恤基層辛勞，國民黨力挺警方強力執法，也盼全民支持警察掃蕩不法，讓民眾過更安穩的好日子。

對於治安敗壞，國民黨提出三點呼籲：一、 火車殺警案後，警政署採購拋射式電擊槍，卻仍有超過九成員警未使用，連訓練用卡匣也短缺，還需到2023年才逐年編列預算購置，可見警用裝備嚴重不足，蔡英文「要錢給錢、要人給人」承諾破產，蔡英文應道歉，徐國勇應下臺。二、 蔡英文更曾因暴力犯罪頻仍、組織犯罪橫行而承諾要落實全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，此刻更應大力執法改善治安，還給人民免於恐懼的自由。三、 亦應給予殉職員警最高撫卹，照顧眷屬，告慰兩名勇警在天之靈。