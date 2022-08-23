殺警嫌林信吾落網　台南警32字淚別2殉職同仁：學長任務結束

記者黃翊婷／綜合報導

台南市警員曹瑞傑、凃明誠22日在追查機車竊盜案時，遭嫌犯林信吾持彈簧刀刺殺，雙雙殉職。林信吾已在今日（23日）清晨4點36分於新竹落網，台南市警察局同仁透過臉書發布一篇32字公告，淚別殉職警員，「明誠學長，瑞傑學長，凶嫌落網，任務結束，請安心，您們的親人我們會盡全力照護。」

▲林信吾在新竹客運站被逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，曹瑞傑、凃明誠2名警員22日接獲機車竊盜案，循線追蹤林信吾至案發地點，但當時只看到機車，沒有看到人，由於現場雜草叢生，2人分頭搜索。林信吾持彈簧刀突襲凃明誠，奪槍後挾持身受重傷的凃員，接著他在警車旁遇到未配槍的曹瑞傑，隨即連開6槍，子彈都打中警車，並未擊中曹員，他立即持彈簧刀砍殺，最後帶著警槍、2個彈匣騎車逃亡。

▲林信吾落網時身上還有18發子彈。

林信吾犯案後一路逃逸，22日深夜11點30分左右先是在台南市新營區和平路的超商搶劫，得手大約7000多元，接著在新營區延平路棄車，10分鐘之後他來到新進路一段租白牌車南下高雄，行經九如交流道時特別轉到北上路口才下車，故意製造斷點，23日凌晨1點多搭上和欣客運北上新竹，並於23日清晨4點36分在客運站落網。

台南市警察局同仁今早透過臉書發布一篇32字的文章，淚別2名殉職警員，「明誠學長，瑞傑學長，凶嫌落網，任務結束，請安心，您們的親人我們會盡全力照護。」台南市長黃偉哲也在臉書PO文表示，「敬愛的弟兄，請安息。家裡的事情，市府會全力照顧。」

▼台南市警局同仁及市長黃偉哲今早的臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／台南市警局、黃偉哲）