林信吾逃到新竹被逮　當地人：是不知道新竹城隍爺很靈嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

涉嫌殺害台南市警員曹瑞傑、凃明誠的嫌犯林信吾今日（23日）清晨4點36分在新竹落網。新竹民眾一早在臉書PO文表示，得知殺警嫌犯差點在新竹趴趴走，真的嚇了一大跳，還好人一下車就落網了，「新竹城隍爺有保佑，新竹警方辛苦了。」其他新竹網友也紛紛留言說道，「我還在想會不會來新竹」、「還好抓到了」、「終於，正義得以伸張，祈願逝者安息」。

▲林信吾逃亡畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

林信吾22日持彈簧刀殺害台南市警員曹瑞傑、凃明誠，他犯案後一路逃逸，22日深夜11點30分左右先是在台南市新營區和平路的超商搶劫，得手大約7000多元，接著在新營區延平路棄車，10分鐘之後他來到新進路一段租白牌車南下高雄，行經九如交流道時特別轉到北上路口才下車，故意製造斷點，23日凌晨1點多搭上和欣客運北上新竹，並於23日清晨4點36分在客運站落網。

▲新竹人一夜驚魂。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

消息公開後，不少新竹網友在網路上PO文談論此事，一名網友在臉書「新竹爆料公社」表示，剛剛得知台南殺警嫌犯林信吾在新竹落網，差點就在新竹到處趴趴走，「（林信吾）昨晚還在台南搶超商，好在他一下車就落網，新竹城隍爺有保佑，新竹警方辛苦了。2位罹難的警察請安息，R.I.P你們的任務結束了，請一路好走，皈依西方極樂。」

▼▲林信吾在新竹被逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，林信吾有強盜前科，是明德外役監逃犯，與前妻生了3名小孩，離婚後小孩交由前妻撫育，後來又與新女友在2020年生下1名女兒，他在臉書簡介中還自稱當過憲兵。

新竹網友們紛紛留言請求相關單位處以重刑，「重刑，警察辛苦你了」、「我在想會不會最後來個可教化的結果」、「不是啊！為什麼有嫌犯逃獄都沒上新聞？是還有很多逃犯沒上報嗎？強盜判7年的才進去1年多可以轉外役監，政府是在？」、「我還在想會不會來新竹」、「終於，正義得以伸張，祈願逝者安息」、「還好抓到了」、「他不知道新竹市的城隍爺很靈驗嗎？還是城隍爺牽引他到新竹來的？」、「和欣客運司機應該很緊張」。