　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

豬仔工作內容曝光！假扮越南妹網戀　專騙「純情男」充值

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲豬仔逃回國後爆料，被軟禁時的工作內容主要是假扮越南妹騙人充值（圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

柬埔寨人蛇集團詐騙事件頻傳，柬越邊境的一間賭場18日因為有大量遭囚禁的越南籍員工破門竄逃，並跳河游回越南，因此引發關注。在42名豬仔中，有1人溺斃、1人遭賭場保全捕獲，其餘40人已順利逃回越南。其中一名被害者則坦言，該間賭場脅迫他們使用交友軟體，並假冒成越南妹詐騙越南男性充值，如果業績沒有達標，不但會被扣薪，還會被虐待，或是賤賣給其他不法集團。

根據《中國報》引述當地媒體報導，越南「豬仔」集體逃出柬埔寨賭場事件中的40名越南人已經被當地政府接管，待完成調查後，就能夠返回家人身邊。越南政府日前已透過外交部要求柬埔寨當局協助救援，而安江省公安廳也成立2個工作小組，分別對此案的「拐賣人口」與「非法偷渡出境」進行調查。

▲越南公布40名逃出柬埔寨賭場男女的安置畫面。（圖／翻攝自An Giang Border Guard）

▲越南公布40名逃出柬埔寨賭場男女的安置畫面。（圖／翻攝自An Giang Border Guard）

一名成功逃出柬埔寨賭場的25歲越南籍男性表示，自己原本是一個木匠，在家鄉的收入其實不算少，但當初受到鄰居蠱惑，對方聲稱前往柬埔寨可以獲得高薪又輕鬆的工作，怎知最後卻是被賣到當地賭場，就這樣被困了4個多月。

被害者說，在賭場內的工作主要是使用交友軟體進行詐騙，他們必須假裝自己是越南女孩，待對方上鉤後，再引誘充值，並透過此手法不當得利。據悉，賭場的目標業績為5天1500萬越南盾（約新台幣1.9萬元）或是單月3至4億越南盾（約新台幣38萬至51萬元）。

如果詐騙金額沒有達到目標，就會扣薪，甚至被電擊直到昏厥，也有人直接被賤賣給其他詐騙集團。

另一方面，這起越南豬仔逃亡案件中，1名16歲少年因為在渡河時不幸被沖走，最終溺斃。

►16歲豬仔溺斃！成功逃出柬埔寨賭場　跳河保命反被沖走

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
獨／家道落難被討債！曹瑞傑從警挑重擔　調台南顧阿公遇劫
3年前曾轉發員警悼念文！哥盼：弟一切平安　27歲帥警今遇刺殉
快訊／陳偉捷狠殺2警　騎「369-PGB」機車背影曝光
警車上有彈孔！台南2警遭割喉殉職　方仰寧哽咽：全力緝兇
快訊／殺2警兇嫌名字「陳偉捷」！　正面照曝光
快訊／蔡英文哀慟不捨台南2員警殉職　下令最短時間逮捕嫌犯
簡訊「確診可領3～5萬補助金」？　詐騙訊息勿點擊
快訊／台南2警遇刺殉職　游錫堃震怒：一定要判死刑！
快訊／27歲帥警曹瑞傑殉職！　哥哥悲痛：為何老天總是帶走善良
快訊／不再全班停課！　9／12起「確診完成7天居家照護」即可
快訊／「1把警槍、24顆子彈」全被搶！　通緝犯殺2警逃逸中
快訊／指揮中心：即日起入境上限放寬「每週5萬人」
快訊／1歲女童「感冒4天」家中猝死！　高燒39度來不及送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

豬仔工作內容曝光！假扮越南妹網戀　專騙「純情男」充值

北韓第7次核試可能時間點曝光　南韓前官員：打擊拜登政府

Google地圖驚見「客機墜落雨林」？　澳洲官方揭真相

美韓「乙支自由護盾」聯合軍演登場　加強監察北韓防異動

單親媽養14孩轟動全球！窮到拍A片養家　13年後現況曝光

普丁心腹女兒被炸死！專家曝「真兇是自己人」　莫斯科菁英憂政變

媽媽去菜市場把小孩留在家　返回發現1歲兒「頭朝下掉水桶」淹死

2女合照突脫衣解放乳頭　德總理蕭茲猛盯「車頭燈」被抓包

新型態綁架！車門把手夾詭異「餐巾紙」　女一碰瞬間中毒全身麻痺

她睡醒眼皮紅腫傷口突變大　3天後竄出「異形寄生蟲」

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

豬仔工作內容曝光！假扮越南妹網戀　專騙「純情男」充值

北韓第7次核試可能時間點曝光　南韓前官員：打擊拜登政府

Google地圖驚見「客機墜落雨林」？　澳洲官方揭真相

美韓「乙支自由護盾」聯合軍演登場　加強監察北韓防異動

單親媽養14孩轟動全球！窮到拍A片養家　13年後現況曝光

普丁心腹女兒被炸死！專家曝「真兇是自己人」　莫斯科菁英憂政變

媽媽去菜市場把小孩留在家　返回發現1歲兒「頭朝下掉水桶」淹死

2女合照突脫衣解放乳頭　德總理蕭茲猛盯「車頭燈」被抓包

新型態綁架！車門把手夾詭異「餐巾紙」　女一碰瞬間中毒全身麻痺

她睡醒眼皮紅腫傷口突變大　3天後竄出「異形寄生蟲」

這些App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

21.9萬！偉士牌「小賈斯汀聯名特仕版」開賣　今年錯過就買嘸

他曝朱立倫為北市選情憂鬱　「蔣萬安成主席最擔心的小太陽」

買房最遠的距離！南投10年房價漲66%　可支配所得只漲0.5%

台積電運作模式無人能複製！她爆1秘密武器：八國聯軍也沒用

豬仔工作內容曝光！假扮越南妹網戀　專騙「純情男」充值

台南2警遭殺　警粉專PO全黑圖：我們只有一個名字叫警察

入境人數即日起放寬為5萬人次　9／1允許一人一室後估可放寬至6.2萬人次

獨／家道落難被討債度日！曹瑞傑從警挑重擔　調台南顧阿公遇劫

ETF買氣「跌」出新高峰！全體受益人數飆500萬　這檔是周人氣王

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

國際熱門新聞

富商尪被捕　脫衣舞孃連生21寶慘了

抗議女突脫衣！德總理猛盯「車頭燈」被抓包

從沒和異性交往！女被掰直愛上大叔

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

單親媽「下海拍A片」養14孩！13年後現況曝光

「普丁大腦」俄學者女兒車內遭炸死

正妹突失智忘記名字　竟是家中這生物害的

普丁心腹女兒被炸死　真兇是自己人

李顯龍：星國男男性行為將不再違法

防台灣有事！　日擬部署1000枚長程飛彈抗中

德總理遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

日15歲女為殺母弟「提前練習」　隨機砍人釀2重傷

美國人也被賣！柬埔寨「工作畫面」曝光

名古屋巴士「火燒車」2死7傷！燒到剩骨架

更多熱門

相關新聞

不配合詐騙「活斬四指！」

不配合詐騙「活斬四指！」

近年大陸公安打擊緬北詐騙集團，極力阻止許多大陸人被騙去掏金地獄。陸媒《海外網》今（22）日報導兩起去年從緬北逃回來個案，其中一名21歲張男被網友切斷4根手指頭。還有一名叫李光男子向大陸警方稱，受困緬北詐騙營最怕住進「水牢」，整個身體泡水裡站著，根本無法休息睡覺，生不如死。

陸男困緬北詐騙營　吃狗糧、電擊棒伺候

陸男困緬北詐騙營　吃狗糧、電擊棒伺候

友介紹到柬埔寨賺高薪！男險淪豬仔　媽報警救回他

友介紹到柬埔寨賺高薪！男險淪豬仔　媽報警救回他

港女蛇頭被逮！狂發文招人去緬甸底薪40萬

港女蛇頭被逮！狂發文招人去緬甸底薪40萬

新加坡「室內戴罩」規定大幅放寬

新加坡「室內戴罩」規定大幅放寬

關鍵字：

柬埔寨詐騙柬埔寨東南亞要聞豬仔

讀者迴響

熱門新聞

快訊／追竊盜通緝遭割頸！台南兩警雙雙宣告不治

快訊／台南2警追逃犯重傷！均無心跳搶救中

余苑綺老公心碎首發聲！「生前病床照曝」

余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！影片內容曝

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝！營養師揭6類食物必吃

每天1杯這飲品　腸癌風險狂降26%

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

台南警追通緝犯2死！「1警槍、24子彈」全不見

快訊／艾成墜樓亡「王瞳悲慟首發聲」！心碎只留1字

弟輸百萬不敢說　余苑綺暖舉讓他回頭

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

快訊／台南2警遭襲雙亡！　黃偉哲發聲了

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面