獨／家道落難被討債度日！曹瑞傑從警挑重擔　調台南顧阿公遇劫

▲台南市殉職警員曹瑞傑為扶養阿公阿嬤從警，同事眼中的他是個孝順暖男。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台南市發生通緝犯遭追捕，持刀殺害兩警員奪槍案件，警政署長黃明昭獲悉後深表痛心與不捨，立即陪同內政部長徐國長搭乘高鐵南下，警政署表示，署長將第一時間慰問家屬。

根據警政署人事資料，殉職的兩名警員涂明誠（36歲、未婚）警專第23期（二專）畢，曾任台北縣警局、新北市警局樹林警員，眷居於台南市關廟區，2016年10月24日台南市警局第二分局民權派出所服務。

▲台南市殉職警員曹瑞傑為扶養阿公阿嬤從警，同事眼中的他是個孝順暖男。（圖／記者張君豪翻攝）

另名殉職的年輕警員曹瑞傑（27歲、未婚），警專第32期（二專）畢業，歷任台北市警局文山二分局警員，眷居於台南市歸仁區，2021年1月4日調任台南市警局第二分局民權派出所服務迄今。

根據曹瑞傑北市警局同事指出，曹員為單親家庭，從小隔代教養讓阿公阿嬤扶養長大，父母離異後父親罹患失智症，之後家裡經商生意失敗遭債主登門討債，所以家中經濟都靠從警的曹瑞傑和開設餐廳的兄長扶持。

後來曹員阿公中風臥病在床，曹員也因家庭因素請調回台南市警局服務，想就近照顧尊長，但曹員阿公仍在今年7月因慢性中風臥病在床，並確診新冠肺炎過世、曹家人處境堪虞，警政署22日下午會陪同內政部長徐國勇前往探視。

警政署表示：將指示台南市警局方仰寧局長，整合台南市警力並調派刑事局南部打擊犯罪中心支援，集結團隊力量全力緝兇，於最短時間內將行兇歹徒繩之以法，也籲請社會各界積極提供線索予警方。

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