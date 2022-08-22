　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

椎心巧合！勇警曹瑞傑學習幹部是他　 3年間2人都命喪刀下殉職

▲▼ 台南24歲勇警曹瑞傑殉職 。（圖／翻攝臉書）

▲台南27歲勇警曹瑞傑殉職 。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

台南市警局第二分局殉職年輕警員曹瑞傑（27歲、未婚），警專第32期（二專）畢業，歷任台北市警局文山二分局警員，眷居於台南市歸仁區，2021年1月4日調任台南市警局第二分局民權派出所服務迄今，不料曹員今上午追捕通緝犯時，不幸遭嫌犯割喉殺害殉職；巧合的是，曹員當年在警專就讀時的學習幹部，就是3年前被殺害殉職的鐵路勇警李承翰。

據了解，殉職的曹瑞傑為家中次子，從小由阿公、阿嬤隔代教養長大，後來曹員阿公中風臥病在床，曹員也因家庭因素請調回台南市警局服務，想就近照顧尊長，但曹員阿公仍在今年7月因慢性中風臥病在床，並確診新冠肺炎過世、頓失家庭支柱的曹家人處境堪虞，總統蔡英文獲悉兩警英勇殉職後，責成內政部、警政署全力緝凶並全力撫慰殉職警員家屬。

▲▼台鐵持刀殺警案，員警目前送醫搶救中。（圖／翻攝警員李承翰臉書）

▲台鐵持刀殺警案勇警李承翰因此殉職。（圖／翻攝警員李承翰臉書）

曹瑞傑今在台南市安南區緝捕通緝犯時慘遭殺害、英勇殉職，噩耗傳出後引起曹員警專同學惋惜追思。更令人感嘆的是，曹瑞傑就讀警專時，在校帶領曹瑞傑一班的警專學長學習幹部，就是鐵路警察局嘉義分局的殉職勇警李承翰。

2019年7月3日鐵路警察局警員李承翰 (時年24歲)在處理鄭姓旅客與台鐵查票員的補票衝突時，遭鄭嫌持工作用大型尖刀刺入腹部，失血過多送醫後傷重不治，而勇警李承翰帶過的學弟曹瑞傑也在3年後在台南市安南區遭歹徒持刀殺害，驚人的巧合讓曹員警專不少學長學弟、同學，都大為驚呼感嘆「真的太巧合！」

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡

快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車

►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
74歲余天回家「血壓飆200」！　余祥銓擔心：他才剛中風
余苑綺4歲女兒「語音搜尋媽媽名字」　余祥銓急阻止：不要看
快訊／殺2警兇嫌機車找到了！土城高中尋獲　車上有血跡
勇警殉職！凃明誠母哭斷腸「我兒子還年輕」　黃偉哲眼眶紅
余苑綺臨終前自責「白髮人送黑髮人」　等爸媽說放下了才離世
冷血陳偉捷殺2警！　2年前黑歷史曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

歷年殺警案／汐止砍警奪槍「弟判死兄無期」　近17年5警殉職

快訊／狠殺2警逃逸！兇嫌機車安南土城高中尋獲　車上殘留血跡

台南2殉職警移靈殯儀館暫奉　2檢火速趕往相驗查明確切死因

台南2警殉職！徐國勇怒喊「天理不容」　哽咽向家屬致哀

勇警殉職！凃明誠母哭斷腸「我兒子還年輕」　黃偉哲眼眶紅　

貨車輪胎噴飛砸中BMW　老司機曝肇因！警方回應了

冷血陳偉捷殺2警！2年前曾被爆「欠債跑帳」　家人一度報失蹤

椎心巧合！勇警曹瑞傑學習幹部是他　 3年間2人都命喪刀下殉職

勇警凃明誠殉職！母親崩潰哭著趕抵醫院　見兒子最後一面

殉職警遭槍殺？醫院曝凃明誠傷勢：氣血胸+頸部撕裂傷

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

歷年殺警案／汐止砍警奪槍「弟判死兄無期」　近17年5警殉職

快訊／狠殺2警逃逸！兇嫌機車安南土城高中尋獲　車上殘留血跡

台南2殉職警移靈殯儀館暫奉　2檢火速趕往相驗查明確切死因

台南2警殉職！徐國勇怒喊「天理不容」　哽咽向家屬致哀

勇警殉職！凃明誠母哭斷腸「我兒子還年輕」　黃偉哲眼眶紅　

貨車輪胎噴飛砸中BMW　老司機曝肇因！警方回應了

冷血陳偉捷殺2警！2年前曾被爆「欠債跑帳」　家人一度報失蹤

椎心巧合！勇警曹瑞傑學習幹部是他　 3年間2人都命喪刀下殉職

勇警凃明誠殉職！母親崩潰哭著趕抵醫院　見兒子最後一面

殉職警遭槍殺？醫院曝凃明誠傷勢：氣血胸+頸部撕裂傷

台中有「落羽松林餐酒館」！玻璃屋逛秘境藝廊　海陸大拼盤吃到撐

快訊／王子維28分鐘拍落39歲老將　挺進世錦賽32強

快筆記！中部6處「卡通特展」限時參觀　直擊庫洛魔法使歷代卡牌

四川大旱供電吃緊　成都商場已開啟省電模式

歷年殺警案／汐止砍警奪槍「弟判死兄無期」　近17年5警殉職

台灣2025年進入超高齡社會　國發會：投注資源提升生育意願

西班牙野火延燒6天終於趨緩　確認「無任何活性火線」解除撤離令

鐵路地下化掀中壢房市巨浪　4年漲幅達80%

缺電情況再惡化！重慶強制商場「下午4點才能開門」

74歲余天回家「血壓飆200」！　余祥銓認最擔心爸爸：他才剛中風

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

社會熱門新聞

快訊／追竊盜通緝遭割頸！台南兩警雙雙宣告不治

快訊／台南2警追逃犯重傷！均無心跳搶救中

即／狠殺台南2警！　竊盜通緝犯正面曝光

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

台南警追通緝犯2死！「1警槍、24子彈」全不見

快訊／台南2警遭襲雙亡！　黃偉哲發聲了

快訊／割喉殺2警！嫌犯車牌曝　警下令圍捕

快訊／台南警追逃犯遭割喉！　27歲警宣告不治、1命危搶救中

通緝犯殺2警！警政署證實「1把警槍、24顆子彈」全被搶

台南27歲勇警遇襲殉職！哥悲痛發聲

台南狠嫌殺2警　騎「369-PGB」機車背影曝

現場畫面曝！台南警遭割頸20公分　警急拉封鎖線

殉職勇警凃明誠母親抵醫院　見兒子最後一面

獨／家道落難被討債度日　曹瑞傑調台南顧阿公遇劫

更多熱門

相關新聞

殉職勇警凃明誠母親抵醫院　見兒子最後一面

殉職勇警凃明誠母親抵醫院　見兒子最後一面

台南市安平區北汕尾三路22日上午11時48分2名員警曹瑞傑、凃明誠遭竊盜通緝犯攻擊，緊急送醫後2人皆傷重宣告不治。稍早凃明誠的媽媽在員警陪同下抵達安南醫院，得知兒子突然逝世的消息，痛哭走入醫院。有員警則是在急診室前整理凃明誠案發時身上留下的物品。

凃明誠氣血胸+頸部撕裂傷　醫院說明傷勢

凃明誠氣血胸+頸部撕裂傷　醫院說明傷勢

獨／家道落難被討債度日　曹瑞傑調台南顧阿公遇劫

獨／家道落難被討債度日　曹瑞傑調台南顧阿公遇劫

適逢警察特考放榜！台南2警遭通緝犯砍殺身亡

適逢警察特考放榜！台南2警遭通緝犯砍殺身亡

台南2警遭殘忍殺害　黃偉哲痛心：全力緝兇

台南2警遭殘忍殺害　黃偉哲痛心：全力緝兇

關鍵字：

李承翰曹瑞傑警專台南市警局鐵路警察局殉職

讀者迴響

熱門新聞

快訊／追竊盜通緝遭割頸！台南兩警雙雙宣告不治

快訊／台南2警追逃犯重傷！均無心跳搶救中

即／狠殺台南2警！　竊盜通緝犯正面曝光

余苑綺老公心碎首發聲！「生前病床照曝」

余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！影片內容曝

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝！營養師揭6類食物必吃

每天1杯這飲品　腸癌風險狂降26%

台南警追通緝犯2死！「1警槍、24子彈」全不見

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

快訊／台南2警遭襲雙亡！　黃偉哲發聲了

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

快訊／割喉殺2警！嫌犯車牌曝　警下令圍捕

快訊／台南2員警執勤遇刺殉職　游錫堃震怒：一定要判死刑！

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面