椎心巧合！勇警曹瑞傑學習幹部是他　 3年間2人都命喪刀下殉職

▲台南27歲勇警曹瑞傑殉職 。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

台南市警局第二分局殉職年輕警員曹瑞傑（27歲、未婚），警專第32期（二專）畢業，歷任台北市警局文山二分局警員，眷居於台南市歸仁區，2021年1月4日調任台南市警局第二分局民權派出所服務迄今，不料曹員今上午追捕通緝犯時，不幸遭嫌犯割喉殺害殉職；巧合的是，曹員當年在警專就讀時的學習幹部，就是3年前被殺害殉職的鐵路勇警李承翰。

據了解，殉職的曹瑞傑為家中次子，從小由阿公、阿嬤隔代教養長大，後來曹員阿公中風臥病在床，曹員也因家庭因素請調回台南市警局服務，想就近照顧尊長，但曹員阿公仍在今年7月因慢性中風臥病在床，並確診新冠肺炎過世、頓失家庭支柱的曹家人處境堪虞，總統蔡英文獲悉兩警英勇殉職後，責成內政部、警政署全力緝凶並全力撫慰殉職警員家屬。

▲台鐵持刀殺警案勇警李承翰因此殉職。（圖／翻攝警員李承翰臉書）

曹瑞傑今在台南市安南區緝捕通緝犯時慘遭殺害、英勇殉職，噩耗傳出後引起曹員警專同學惋惜追思。更令人感嘆的是，曹瑞傑就讀警專時，在校帶領曹瑞傑一班的警專學長學習幹部，就是鐵路警察局嘉義分局的殉職勇警李承翰。

2019年7月3日鐵路警察局警員李承翰 (時年24歲)在處理鄭姓旅客與台鐵查票員的補票衝突時，遭鄭嫌持工作用大型尖刀刺入腹部，失血過多送醫後傷重不治，而勇警李承翰帶過的學弟曹瑞傑也在3年後在台南市安南區遭歹徒持刀殺害，驚人的巧合讓曹員警專不少學長學弟、同學，都大為驚呼感嘆「真的太巧合！」

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖 女兒出生5天後二寶爸離奇亡

►快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車



►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了