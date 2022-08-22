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追逃犯殉職！36歲凃明誠從警16年　多次耐心助迷途婦返家

記者吳奕靖、林冠吟／台南報導

台南市2名員警22日中午11時許追捕騎乘機車的竊盜通緝犯，竟遭割喉殉職，凶嫌還疑似搶走員警佩槍逃逸。目前警方已鎖定嫌犯機車車牌「369-PGB」(深紅色，光陽普通重機，有失竊登記)，並在線上下令全台圍捕攔截；其中，不幸殉職的凃明誠從警16年，曾多次幫助迷途老婦返家，發生憾事令人遺憾。

▲▼台南2警追逃犯雙殉職，涂明誠。（圖／翻攝自台南市警局臉書）

▲台南2警追逃犯雙雙殉職，其中凃明誠（左）從警16年，曾多次幫助迷途老婦返家。（圖／翻攝自台南市警局臉書）

殉職的員警凃明誠為警專23期畢業，現年36歲，從警年資16年，任職時曾多次幫助失智老婦找到返家的路，他總會細心的詢問迷途婦人相關資料，先將人帶返所後給予安撫和茶水，儘管迷途老婦無法清楚陳述，使用相關人臉辨識系統查詢亦無所突破，耐心過濾上百筆資料後，始查找出老婦真實身分。

針對這起殺警案，台南市警局局長方仰寧下午出表示，不幸殉職的凃明誠與曹瑞傑當時同坐一部巡邏車執行巡邏勤務，於路上發現一部機車贓車，因此一路追著犯嫌軌跡來到台江大道，原本來有一部機巡的同仁跟在一旁，機巡同仁趕抵現場時，尚不清楚發生什麼事，只看到凃、曹2人滿身是血地躺在地上，立即打電話求救。

初步了解，曹瑞傑身上有刀傷、遭割喉，凃明誠有領警用配槍，但現場卻找不到槍，相關預備彈匣也尚未尋獲，目前唯一可以確定的是，有一把警槍不見，且現場有發現彈孔，研判應該就是警用槍彈孔，全案仍待調查釐清。

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