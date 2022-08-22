父車禍離世…27歲孝順警阿公阿嬤養大！親友聞死訊湧臉書心碎悼念

記者林悅、吳奕靖、戴若涵／台南報導

台南市安南區北汕尾三路22日上午發生命案！2名員警36歲凃民誠、27歲曹瑞傑追緝竊盜通緝犯時遭襲擊，全身多處刀傷，雖經緊急送醫搶救，仍宣告不治。據了解，曹警小時候父母就離婚，父親後來車禍過世，他曾聘看護要照顧中風的阿公，還參加過健美比賽，是一名孝順帥警。

▲27歲陽光警殉職，令親友心碎。（圖／翻攝臉書，下同）

回顧整起事發經過，曹警、凃警22日上午11時48分，於安南區北汕尾三路追緝竊盜通緝犯時，遭犯嫌襲擊，雙手、脖子、臉部多處刀傷，其中曹瑞傑頸部更出現20公分長撕裂傷，現場留有大片血跡，警車車窗遭擊破，1警槍、24發子彈都遭犯嫌奪走。

目前通緝犯仍在逃，警方已鎖定嫌犯機車車牌「369-PGB」(深紅色，光陽普通重機，有失竊登記)，並在線上下令全台圍捕攔截，同時也提醒線上同仁「注意自身安全」。

據了解，曹瑞傑今年27歲，為警專32期畢業，從警7年，從小父母離異，家中經營生意不善倒閉，他與哥哥是由阿公、阿嬤一手拉拔長大，後來父親不幸失智，又遇上車禍逝世，他與哥哥更加珍惜親情。

透過曹瑞傑的臉書可知，他與哥哥曾聘看護要照顧中風的阿公，還曾參加健美選拔大賽，是一名孝順帥警，不料，如今卻遭遇憾事，許多親友得知消息後湧入他的臉書悼念，令人鼻酸。