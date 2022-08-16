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揭奧客13罪狀！鐵板燒師傅「這不是牛排館」　這1句卻被戰翻

▲▼鐵板燒,炒麵,示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

許多鐵板燒店俗又大碗，深受民眾喜愛，不過一名鐵板燒師傅今怒發文，狂列13點槓上奧客，他直言，「不吃豆芽麻煩進來就講，還有荷包蛋就是半熟或全熟，沒有幾分熟的，我們這裡不是牛排館。」

一名網友在「匿名2公社」氣憤表示，自己是個鐵板燒師傅，要來一吐積累已久的怨氣，於是洋洋灑灑寫下13點，並向奧客喊話「請自重！」

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1.不吃豆芽菜麻煩進來就講，我們翻桌率高，基本看到一個人頭就會炒一份青菜和豆芽菜，等你點好才講，那我這份豆芽要賣誰？

2.不要蔥、蒜、胡椒，然後少油少鹽的，麻煩你就直接去吃清粥小菜就好了，不要來亂。

3.全素者請不要來鐵板燒亂，為了你我鍋子要重新清洗一遍，然後專門炒你這份全素，這樣真的會拖到其他人上菜的時間。

4.打電話過來叫餐，跟你報好取餐時間，你過來又要再加點，那請問你剛剛打電話過來叫餐，是在叫什麼意思的？

5.荷包蛋就是半熟或全熟，沒有123456789分熟的，你跑錯店了，我們這裡不是牛排館。

▲▼切牛排心理測驗。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

6.「請問我套餐這個不吃，可以換那個嗎？」答案是不行。要這樣換來換去那套餐的定義在哪？其他家可以，不代表我這裡可以。

7.不要一進來或還沒點好就說要辣椒醬，來吃鐵板燒就是要吃各家醬汁與肉片融合的食材，要辣我直接幫你炒辣，你還要沾辣椒醬？那怎麼不乾脆去吃火鍋呢？要沾多少隨你高興！

8.不要我們店裡沒有你要的青菜或食材，就直接去外面或你家拿，再來給我們代客料理，這個舉動真的有夠沒禮貌，請問我有答應你能帶食材進來我店裡嗎？

9.師傅在炒菜或手在動時，麻煩不要急著結帳或給菜單！你是沒看到我在忙是嗎？

10.有客人會要求，「菜跟肉要一半辣，一半不辣。」到底在幹嘛啊？要求這麼多麻煩去高級餐廳好嗎？

11.點雞腿、雞肉就是要等，不要點不到5分鍾就在那邊催，不知道雞腿難熟嗎？

12.店裡關燈、鐵門關一半就代表休息了，別再闖進來問還有嗎？

13.不要一進來就說青菜要多一點，我們價目表上面一份青菜就是30元，給你多一點，那旁邊的客人我該如何跟他交代？其他鐵板燒或許可以免費續菜，但不代表別家也一定要這樣。

▲鐵板燒師傅怒槓13點。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲鐵板燒師傅怒槓客人13點。（圖／翻攝自匿名2公社）

對此，網友們紛紛笑回，「愛死你這篇文了」、「吃鐵板燒就是要吃炒的豆芽菜啊，不知道為什麼家裡都炒不出那口感」；不過也有人忍不住反駁，「你要不要換工作」、「第1點不對吧！一進門就炒是你的問題欸，明明就是點完餐才要做，你拚翻桌率關我屁事」、「第1點無法認同」、「第1點...很少吃或沒去過的也不知道吧，有點強人所難了，除非進場就有人提醒，不要豆芽要先說」。

另外，餐飲業人員看完則心有戚戚焉，直呼「第12點很有感觸，超多人喜歡在鐵門拉一半的時候，突然闖進來問還有沒有」、「確實，這些都是奧客的冰山一角」。

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