蔡英文點頭借將！郭昆文加入團隊　林佳龍讚：如虎添翼

▲郭昆文。（資料照／郭昆文臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長選戰倒數，民進黨新北市長參選人林佳龍拋出「每天都近一點、衝破百萬票」訴求，據報載，在曾操盤2020總統選舉的黨秘書長林錫耀出馬擔任競選總部主委後，林佳龍親自開口向總統蔡英文借將，延攬當年督導大選組織工作的總統府參議郭昆文加入競選團隊。對此，林佳龍22日受訪喜稱「如虎添翼」，非常感謝蔡總統願意借將。

郭國文本來就是正國會成員，他曾任台中市政府顧問，2019年在前黨主席卓榮泰邀約下擔任黨副秘書長，並在2020年總統大選負責督導組織工作，選後入府服務，襄助總統辦理相關事務。據悉，在民進黨正式徵召林佳龍前，郭昆文就曾建議林佳龍應該參選新北市長，近期他也辭去總統府職務，到林佳龍競選總部幫忙。

林佳龍今天受訪說，郭昆文過去擔任黨副秘書長時，負責整個組織、社團，也協助總統文稿，因此是文武兼備，「我是如虎添翼，非常感謝蔡總統借將」。

林佳龍表示，從蔡英文、行政院長蘇貞昌到副總統賴清德、前副總統陳建仁，大家都投入新北選戰，蔡英文也同意借將林錫耀擔任他的競總主委，加上在地立委擔任副主委，負責政策、文宣、組織等，新北黨部主委何博文擔任競辦執行總幹事，「因此這是最強團隊，我們有信心打贏選戰」。

▼林佳龍今天出席台灣正連線啟動記者會。（圖／正國會提供，下圖同）

▼林佳龍今天上午至板橋名店大啖美食。（圖／記者許靖騏攝）