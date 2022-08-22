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憂中介法把行政機關變「小警總」　蔡壁如：蔡英文妳對得起選民嗎？

▲蔡壁如22日上午到NCC前抗議《中介法》。（圖／蔡壁如辦公室提供）

▲蔡壁如22日上午到NCC前抗議《中介法》。（圖／蔡壁如辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）草擬的《數位中介服務法》（下稱《中介法》）被質疑政府欲箝制網路言論自由，引發反彈。民眾黨立委蔡壁如22日表示，NCC的《中介法》就是要把各個行政機關變成「小警總」，要求行政院長蘇貞昌、NCC說明法案怎麼調整，待和社會各界達成共識之後再行公佈。蔡壁如也喊話總統蔡英文，妳2013年說使用網路發表意見是人民的基本權利，但妳現在對得起相信妳的817萬選民嗎？

蔡壁如22日上午前往NCC前舉辦「反對獨裁、反對言論審查」記者會。蔡壁如表示，言論自由是憲法保障人民的權利，今天NCC卻打算用《中介法》剝奪人民的權利，呼籲民眾站出來反對，反對獨裁、反對言論審查，否則今天如果我們再不出來說話，明天我們就說不了話。

蔡壁如認為，NCC的《中介法》就是要把各個行政機關變成「小警總」，不但擁有發動「資訊限制令」的權力，同時還接受各種名目的「舉報」，利用《中介法》的模糊地帶，無限擴大行政權、箝制人民思想和言論的自由。政府應該明確訂出「嚴重性的要件」，不能是「小警總」說了算，沒有立即跟重大影響的訊息，就應該回到言論市場處理，不是強制介入。

蔡壁如也說，NCC說要暫停公開說明會是為了避風頭，但是民進黨不良紀錄太多，避完風頭之後，一樣的條文送進立院，再利用多數強勢通過也有前例。畢竟，「獨裁都是從民主的掌聲通過的」。今天，她要求NCC跟蘇貞昌具體說明，暫緩之後要修正哪些草案條文？要怎麼修？在和社會各界達成共識之後，再行公佈；而為了避免民進黨在立法院的獨裁暴力，也嚴正要求暫緩「言論審查」的《中介法》。

蔡壁如表示，在這裡要提醒蔡英文跟民進黨立委們，你們也曾經是捍衛言論自由的人，在2013年，還不是總統的蔡英文、還沒有掌握權力的蔡英文，當年，妳說「使用網路發表意見、接受資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」；但在2022年掌握了絕大權力的蔡英文，妳對得起相信妳的817萬選民嗎？

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