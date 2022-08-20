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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫苗合約封存30年！　他傻了「陳時中100歲才能解密」

 ▲▼陳時中、林昶佐、陳柏惟出席「政治如何療癒社會」座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部對疫苗採購專案已認定採「密件」處理，30年後才能解密，屆時陳時中已100歲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨立院黨團昨（19日）指出，從審計部報告中赫然發現，衛福部將資料列為「絕對機密」封存30年，須等到2051年2月25日才能解密。資深媒體人趙少康今（20日）向民進黨北市長參選人陳時中喊話，想選市長就應該立刻要求解密！

趙少康今天上午在臉書以「新冠肺炎疫苗採購必須立刻解密」為題發文表示，請蔡英文告訴我們，新冠肺炎疫苗採購資料為何要保密30年？是根據什麼法律？是跟國家安危有關？是有什麼不可告人的醜聞？還是全世界只有台灣獨家買到新冠疫苗？我看就是為了保護決策的官員不被檢調追查吧！「絕對機密」變成「絕對護航」！

他指出，全世界都知道新冠肺炎疫苗的價格，鴻海、慈濟、台積電也知道BNT用多少錢買的，唯獨民進黨政府把他當成獨家秘辛，密不可宣，從詢價、議價、簽約、訂金、採購、交貨、驗收、付款及會議記錄一概封存，而且一封存就封30年，到蔡英文、陳時中100歲時才能解密，「絕對機密」只有蔡英文、蘇貞昌、陳時中有權決定，越封大家越想知道，採購過程中到底有什麼貓膩？到底有什麼需要隱藏？到底多少人拿了多少好處？

▲▼陳時中、林昶佐、吳崢出席「政治如何療癒社會」座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

針對陳時中解釋，藥品採購價格若外洩，未來在國際上難優先採購。趙少康認為，怪哉斯言，我們新冠疫苗採購有優先獲得嗎？不是等了好久才買到嗎？我們有什麼特別好的藥品在全世界是優先採購到的？請列個表告訴我們。

趙少康痛斥，絕對的權力使人絕對腐化，絕對的隱藏使人絕對貪瀆，政府應該開大門走大路，事無不可對人言，又不是國防軍事機密，有什麼怕人知道的？「陳時中如果還想選台北市長，就應該立刻要求解密，否則「陳30年」會如影隨形的跟著他，看他怎麼選下去！」

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