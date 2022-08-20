疫苗採購列機密封存30年「誰下令」？　江啟臣要蔡英文「踹共」

▲國民黨立委江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

日前新冠疫苗採購爭議不斷，國民黨團昨（19）日揭露，從審計部疫苗採購專案報告中發現，疫苗採購價格與相關會議紀錄被衛福部認定為國家機密，須等30年才能解密。對此，國民黨立委江啟臣20日質疑，總統蔡英文日前接見外賓時，分享台灣防疫採公開透明，如今卻將疫苗採購核定為機密，要求蔡英文出面說明。

江啟臣表示，蔡英文在2020年4月7日線上接見外賓分享防疫經驗時說，「這次疫情危機或一般狀態下，台灣政府都公開透明呈現事實，這就是人民有信心的原因」。如今新冠疫苗採購竟核定為絕對機密，封存30年不公開，質疑「這就是蔡總統說的公開透明？」



江啟臣解釋，根據國家機密保護法第4條第1款規定，「絕對機密」適用於洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損害之事項。第5條第2項規定有四種情況不得核定為國家機密，「一、為隱瞞違法或行政疏失。二、為限制或妨礙事業之公平競爭。三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關（構）之不名譽行為。四、為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。」



江啟臣也補充，第7條第1項第1款，絕對機密由總統、行政院院長或經其授權之部會級首長親自核定，也就是核定權限專屬總統、行政院長，或是其授權之部會首長。江啟臣質疑，「蔡總統、蘇院長是不是您們其中一人所核定，還是您們哪位授權陳時中核定？」要求核定者依法向國人說明，不列為絕對機密會對國家安全或利益造成什麼非常重大損害。



江啟臣強調，也要向國人說明核定機密不是為了隱瞞違法或疏失、掩飾不名譽或拒絕應公開之政府資訊，否則就是違法核定，自始當然無效。