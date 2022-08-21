為敬老政策互槓　高虹安反擊沈慧虹：操弄百姓成為政治鬥爭犧牲品

▲高虹安。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者皮心瑀／台北報導



民眾黨新竹市長參選人高虹安21日一早就赴十八尖山聽取市民建言，隨即轉往大菜市參加中元普渡，為新竹市祈福。對於長者福利政見遭質疑，高虹安表示，民進黨參選人沈慧虹看到黑影就開槍，操弄無辜百姓成為政治鬥爭的犧牲品。

高虹安先前在地方說明會承諾「絕對不會砍敬老金」，也在臉書掛保證「續發安老津貼」，和民眾黨主席柯文哲的立場截然不同，高虹安隨後刪除臉書文章，當時引來沈慧虹競選團隊發言人、新竹市議員劉康彥嗆根本是在欺騙新竹鄉親長輩的選票。

高虹安說，對長者的承諾自始至終從未改變，現有的福利跟津貼一項都不會取消，希望沈慧虹不要移花接木、張冠李戴，抹黑別人的政見，並批評沈慧虹倒數百日才發願希望選舉回歸正面，沒想到才過兩天，卻又原形畢露。

高虹安指出，自己原本顧及百歲老爺爺家人擔憂而刪文的美意，卻被沈慧虹政治操作，誣指為刪除福利政見騙票，要求沈慧虹為自己的惡意臆測正式道歉。

另外，針對沈慧虹再三強調直鄭要讓有經驗的來，高虹安狠酸，沈慧虹確實有編列12億預算，蓋一座兩場球就被停用的棒球場的市政經驗；也有編列2.4億預算，讓零經驗的廠商修復將軍村15棟歷史建物，工程延宕高達3年的經驗；還有七年半整頓新竹市交通，卻讓超過70% 市民不滿意的經驗；跟樽節教育支出，正式教師招聘不足，擔任副市長執政期間的缺失，在選舉卻拿來當成政見的經驗。

高虹安反擊，沈慧虹的這些經驗令人不敢恭維，新竹人的體驗是有口難言，落跑之後又要來參選市長到處開出支票的行徑，讓人目瞪口呆。