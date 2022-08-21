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「全都包」要小心！海外打工陷阱多　提高警覺查證、向警方諮詢

▲▼員警前往社區、部落、人潮聚集處，提醒民眾切勿輕信高薪誘惑及線上博奕等工作，提高警覺嚴防海外求職陷阱。（圖／新城警分局提供，下同）

員警前往社區、部落、人潮聚集處，提醒民眾切勿輕信高薪誘惑及線上博奕等工作，提高警覺嚴防海外求職陷阱。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由於近日屢傳台灣許多民眾陷入柬埔寨求職陷阱，除護照被扣、行動自由被限制外，並受到非人道虐待，為了避免又有人遭詐騙，新城警分局各派出所加強宣導，前往社區、部落、人潮聚集處，提醒民眾切勿輕信高薪誘惑不實廣告或線上博奕等工作，提高警覺嚴防海外求職陷阱。

▲▼員警前往社區、部落、人潮聚集處，提醒民眾切勿輕信高薪誘惑及線上博奕等工作，提高警覺嚴防海外求職陷阱。（圖／新城警分局提供，下同）

新城分局表示，針對海外求職陷阱，各派出所持宣導文宣至社區、部落、人潮聚集處加強宣導，告訴民眾詐騙集團常以「高薪、工作輕鬆、食宿全包、全額補助交通費」等標語，吸引民眾應徵，等到了國外後，將他們囚禁並受到非人道的虐待，有的人甚至被當成商品販賣，提醒民眾如自己或親友欲應徵海外求職時，請務必提高警覺加以查證，若不確定請向警方做諮詢，以防受騙。

▲▼員警前往社區、部落、人潮聚集處，提醒民眾切勿輕信高薪誘惑及線上博奕等工作，提高警覺嚴防海外求職陷阱。（圖／新城警分局提供，下同）

新城警分局長林育旺表示，海外求職陷阱多，詐騙集團常標榜「高薪工作」、「海外代購」、「包吃、包住」、「包機票」等，吸引初入社會、沒有經驗的年輕人應徵前往海外成為詐騙集團成員之一，為防止再有人受騙，警方將持續加強宣導，將相關資訊放置分局臉書、官網、跑馬燈、公告欄等處，也將請轄區各村村長協助宣導。

▲▼員警前往社區、部落、人潮聚集處，提醒民眾切勿輕信高薪誘惑及線上博奕等工作，提高警覺嚴防海外求職陷阱。（圖／新城警分局提供，下同）

警方特別呼籲，強化自我保護意識，海外求職請先多瞭解招聘公司背景、工作性質及相關資訊，以維護自身人身安全。

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全都包小心海外打工陷阱警覺查證諮詢

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