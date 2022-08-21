陸戰隊「水鴨子」進駐鳳林慢城公園　光復節蛙人秀戰技慶開幕

▲海軍陸戰隊的LVT，俗稱「水鴨子」的登陸運輸車，進駐鳳林慢城公園，進行吊掛作業。（圖／鳯林鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最能代表海軍陸戰隊的LVT，俗稱「水鴨子」的登陸運輸車，十九日在鳳林慢城公園完成安置展示，吸引許多民眾圍觀，預計十月份辦理開幕慶祝活動，邀請陸戰隊儀隊、特勤隊、莒拳隊、蛙人等前來展示精良戰技。

當天包括鎮長蕭文龍、花蓮縣海軍陸戰隊退伍隊員協會理事長陳政杰、常務監事林明華等均前往了解吊掛情形，甚至還有陸戰隊退役弟兄也在場細數當年搭乘情形，懷念之情溢於言表。





LVTP5人員登陸運輸車，俗稱水鴨子，係國防部於1973年起以低價貸款方式向美軍爭取換裝，用以汰換LVT3C、LVT4、LVTA等兩棲車輛，肩負起聯興演習、南沙群島運補等戰備任務；直到2005年，我國獲美國出售AAV7兩棲突擊車，用以汰換早已老舊的LVTP5兩棲登陸運輸車，藉以維持我國海軍陸戰隊戰力，LVTP5兩棲登陸運輸車遂開始走入服役尾聲。2006年3月28日，海軍陸戰隊舉行AAV7換裝典禮，AAV7正式配賦海軍陸戰隊，陸戰隊指揮部於2019年起至2021年，依序汰除LVTP5登陸運輸車和LVTE1掃雷工兵車。



花蓮縣海軍陸戰隊退伍隊員協會理事長陳政杰表示，在創會理事長林明華的牽線下，幫花蓮向陸戰隊指揮部爭取到兩輛汰除的LVT展示車，分別為LVTE1工兵車與VLTP5人員登陸運輸車，其中工兵車已安置於吉安鄉希望公園，人員登陸運輸車則原規劃於東大門夜市展示，然因故取消。同為海軍陸戰隊退伍隊員的鳳林鎮長蕭文龍得知，隨即主動表達希望將這輛得來不易的人員登陸運輸車放置於鳳林鎮慢城公園展示，經國防部同意後，編號154的LVTP5昨日順利落腳鳳林。

▲進駐過程吸引許多曾為陸戰隊員的民眾前來關切圍觀。



蕭文龍表示，非常高興海軍陸戰隊的LVTP5人員登陸運輸車落腳鳳林。為了迎接這一天到來，包括花蓮縣政府、花蓮縣海軍陸戰隊退伍隊員協會、陸戰隊指揮部、國防部都鼎力支持，昨日才能順利完成吊掛、安置展示作業，增加鳳林慢城公園的可看性，也和慢城公園展示的台鐵車廂相互輝映，展示兩種截然不同的運輸工具。



蕭文龍指出，為了慶祝LVTP5在鳳林，鎮公所計畫於10月25日台灣光復節前舉辦開幕慶祝活動，準備邀請陸戰隊儀隊、陸戰隊特勤隊、莒拳隊、蛙人等，將平日訓練的精良戰技展現於中區民眾眼前。

