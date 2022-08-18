九九峰動物樂園明開幕　開放「天網」親近鳥兒、餵食可愛動物

▲九九峰動物樂園明天將正式開幕營運。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

斥資20億元、耗時8年開發、擁有60種鳥類等可愛動物的南投草屯「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」，將在19日正式開幕營運；業者指出，即日起開放遊客進入「天網」鳥籠、親近鳥兒，並安排餵食動物等活動，希望盡興遊園之餘，也透過互動讓遊客學習愛惜、保護自然生態環境。

九九峰動物樂園在7月24日當天舉辦落成剪綵儀式，並免費開放入園，當天上午即湧入約5000人搶先體驗，整天下來更累計超過3萬名遊客參觀，人氣和暑期的天氣一樣熱。

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該園區董事長游家富原為精密科技業者、產品多銷歐美，因熱愛鳥類，早期也以飼養、鸚鵡育種為副業，並在10多年前許下打造「亞洲最大鳥園」宏願，積極在全台尋覓適合地點，最後選擇在草屯鎮現址興建夢想中的鳥類主題樂園，實現長年夢想。

游家富指出，其動物樂園占地約20公頃，目前已完成第一期園區工程12公頃，第一期開放使用約10公頃，入口即設計為鳥籠造型，佔地約4千坪的遊客中心則為白色天堂鳥造型，凸顯珍奇鳥類的主題；經過近一個月的整備和人員訓練後，決定於明天正式開幕，並推出馬車遊園、雜耍和變臉等活動表演等，讓遊客玩得更盡興。

游家富表示，園區內飼有超過60個品種的鳥禽，為讓鳥類有足夠空間飛行活動，特地打造4座「天網」鳥籠，開幕後將開放遊客進入，其他可愛動物包括園區的吉祥物狐獴、梅花鹿、袋鼠、羊駝、迷你馬，也將安排開放餵食，希望親子遊客們和動物互動親近，達到生態教育的目的。

有關九九峰動物樂園門票等相關資訊，可上該園區官方臉書粉專（https://www.facebook.com/JOJOZOOPARK）查詢。