照顧弱勢！東部首間食物銀行共享園區　大型倉儲型態進駐花蓮

▲食物銀行共享園區花蓮站8日盛大揭幕，花蓮縣長徐榛蔚應邀出席開幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由社團法人台北市臻佶祥社會服務協會與社團法人台灣食物銀行聯合會共同攜手成立的「食物銀行共享園區花蓮站」8日盛大揭幕！花蓮縣長徐榛蔚應邀出席開幕儀式，現場眾多貴賓齊聚見證並共同剪綵，期望在花蓮成立食物銀行後，為弱勢家庭帶來更即時的照護。

▲現場貴賓齊聚見證並共同剪綵。

「人間有愛，讓善循環！」 徐榛蔚首要感謝社團法人台北市臻佶祥社會服務協會副理事長方荷生熱忱服務的心，為花蓮食物續命、讓惜物愛物的理念傳遞至東台灣，同時鏈結了各方企業資源，讓許多企業在發揮ESG企業社會責任時，得以借鏡及有模式可依循。

▲▼首度以食物銀行大型倉儲型態進駐花蓮，開創嶄新食物銀行服務里程碑。

永續政策是花蓮縣政府推動首要目標之一，花蓮縣境內地幅狹長，為能讓鄉親更為便利使用，花蓮縣府社會處在北、中、南區皆有各設置食物銀行，希望就近讓有需求的鄉親能取得資源。但由於公部門在資源有限下，為提供資源給予最需要協助的弱勢家庭和急難救助家戶，仍有著資格條件等申請限制，無法全面顧及不在條件內卻有實際需求的家庭，更因此需要透過企業及民間單位拋磚引玉，善心相助，使資源得以共享，讓分享愛的關懷行動能遍佈社會各處。

「食物銀行共享園區」透過食福系統首度以食物銀行大型倉儲型態進駐花蓮地區，開創嶄新食物銀行服務里程碑，並以此作為花蓮地區服務大型據點更結合319鄉鎮「一鄉一據點」目標邁進，祈讓花蓮地區弱勢家庭及民眾能透此倉儲相關服務，取得對應資源服務。

食物銀行共享園區的成立不僅可成為花蓮地區弱勢家庭照顧者，也能把資源作有效整合，幫助到社會上各個需要的角落。

