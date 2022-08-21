拒絕數位中介法！洪孟楷：令人毛骨悚然的一言堂條款





▲洪孟楷日前出席「數位中介服務法」公聽會。（圖／洪孟楷辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

國家通訊傳播委員會昨進行「數位中介服務法草案」說明會，邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會發表意見。對此，國民黨立委洪孟楷批評，NCC分明掛羊頭賣狗肉，打著正義的大旗、卻制定出讓人毛骨悚然的一言堂條款。

針對國家通訊傳播委員會（NCC）通過「數位中介服務法」草案，包括PTT、Dcard、YouTube、臉書、LINE等等，都成為納管對象。洪孟楷昨晚透過臉書發文指出，這兩天吵得沸沸揚揚的數位中介服務法草案，讓非常多人都有疑慮，而身為交通委員會的委員，早在幾週前，也跨黨派與李貴敏、高虹安、蔡壁如等委員共同舉辦「數位中介服務法」公聽會，邀請專家學者共同表達立場，其中幾點最多人感到疑慮：



首先，只要是行政部門認定不當言論 ，就能夠加註警語？不需要等待法院裁定。且這些平台都會被政府要求控管， 祭出刪文甚至停權的手段，若不按照政府要求控管或是管理不當，最高可能會被處以罰鍰至千萬元，就不就是要大家噤聲、造成網路上寒蟬效應。

第二，草案提及以230萬人為基礎做納管，但卻沒說清楚是平台活躍用戶超過230萬人？還是個人帳號超過230萬人？只要符合前者解釋，則臉書、youtube、ptt、dcard、各大論壇都會是監控對象，根本全包；如果是後者，那麼蔡英文總統粉絲專頁超過230萬追蹤對象，貼文說「林智堅論文沒造假」算不算假消息，要不要辦？

最後，中介法口口聲聲說主要參考歐盟2020年的《數位服務法》（Digital Services Act，DSA），但加註警語或是把有爭議的貼文下架並不是DSA的規範內容，NCC分明掛羊頭賣狗肉，打著正義的大旗、卻制定出讓人毛骨悚然的一言堂條款。

洪孟楷強調，真的無法想像有一天，在網路上發言，連質疑政府政策或作為，都可能被警告或刪文，「我不同意你的論點，但絕對捍衛你說話的權利。」要強渡關山推出這樣傷害基本言論自由和人權的惡法，絕不接受。