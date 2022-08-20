《數位中介法》一夕炸出全民怒火！　館長嗆爆：哪個弱智發明的

記者邱晟軒／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）公布《數位中介服務法》草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由，引爆各大論壇強烈反彈。除了民進黨立委高嘉瑜在臉書寫下「over my dead body」誓死捍衛言論自由，「館長」陳之漢今（20日）也發文痛批「哪個弱智發明中介法的？」貼文曝光引發熱烈討論。

國家通訊傳播委員會（NCC）通過《數位中介服務法》草案，其中包括PTT、Dcard、YouTube、臉書、LINE等有效使用者230萬以上者，都將成為納管對象。對此，館長今天上午在臉書發文痛斥「哪個弱智發明中介法的？」

貼文一出，立刻掀起大批網友熱烈討論「這個法通過館長就被封殺了」、「館長，中介法只要通過，你這標題就會馬上看不到了」、「惡法絕對不能過」、「你的貼文違反中介法，請立刻刪除」、「民進黨青壯派的該出聲了，你們的未來快被那些未來沒得選的老人弄爛了」、「搞得變獨裁了」、「嫌票太多不行嗎」、「讓民進黨回去當最強在野黨是最好的選擇」。

▲館長發文談《數位中介服務法》。（圖／翻攝飆捍臉書）

針對《數位中介服務法》恐衝擊言論自由，高嘉瑜昨（19日）在臉書發文怒喊，言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的，甚至引用同黨北市議員王世堅的名言「over my dead body」，並且貼上鄭南榕逝世32周年、台灣言論自由日照片，表達自己對《中介法》的不滿。

自稱柯黑的中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也認為，即使其推行的初衷是好的，不過「誰能做出正確認定」、「什麼才是真正事實」這2件事在未來一定會爭議不斷，除非事前有詳細規劃、完整配套措施和社會高度共識，否則強行推動絕對有箝制言論自由的爭議，更是和整個網路世代直接衝突，投贊成票的民意代表和執政團隊，不管是民代個人或所屬政黨，「將被人民直接下架」。

由於此草案恐箝制網路言論自由，已引起反彈，行政院長蘇貞昌昨天緊急滅火表示，如果在實務面、操作面還有不及，或需要再溝通的部分，都請相關部會要積極溝通，而要等到相關能夠做到大家都能夠接受，才來繼續進行。

▼自家人也不挺！高嘉瑜：民進黨該誓死捍衛言論自由。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）