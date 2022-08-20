柬埔寨救人「藍綠搶業績」　沈富雄8字揭角力現況

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

柬埔寨詐騙層出不窮，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷18日成功救回一名19歲男子，卻爆出一行人準備下機時，與航警局疑似爆發搶人衝突。前立委沈富雄19日在節目中指出，現在藍綠角力已經到了「非常粗糙、不講細節」的程度。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中分析，對於柬埔寨詐騙案，一開始藍綠雙方都有戒心，顯然政府一籌莫展、無能為力，國民黨看出這一點，所以去救人。如果一開始帶回來10個，就很了不起，航警局再玩什麼把戲，都玩不來。但如果兩手空空，一個都沒帶回來，又是另一個場面。最後帶回一個，不多不少剛剛好，而且家屬也已經處理差不多。

沈富雄表示，這時媒體報導用字遣詞大不相同，較勁意味濃厚，但都是不必要的。沈富雄認為，立委空間比較大，反而航警局比較怕，他們層層上級不能丟臉、沒有面子，結果國民黨立委竟然帶一個回來了，所以他們緊張，執法就過當。

沈富雄認為，其實航警局可以辦，把這些人帶回去問一下，分清楚是不是被害，或許是加害人也不一定，需要一些時間，請委員諒解要把這些人帶走。要做到這個態度，讓委員沒有話講。但是藍綠角力已經到了「非常粗糙、不講細節」的程度，不能輸，輸了回去看到長官就完了。

▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷18日護送柬埔寨受害者返台。（資料照／記者邱顯燁攝）

