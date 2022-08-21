吸安太嗨！扁路人洗劫擄女開房　警破門見他呼呼大睡

記者張君豪／台北報導

18日凌晨2點多，台北市萬華區發生一起強盜擄人案件！陶男（26歲、多次毒品前科）吸毒後行經大理街，看到一陌生男子居然當街痛毆要對方拿錢出來擺平，張男因未帶錢包出門，遭陶嫌逼迫返家拿錢，未料陶男入屋搶走9百多元及張男手機仍不滿足，居然強押張姓被害人同居女子到西門町旅館內住宿，所幸被害女趁陶男入睡後打電話報警求救，警方迅速攻堅逮人。

▲監視器拍下陶姓毒蟲擄走被害女子，正要搭計程車到西門町。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





萬華警方獲報後，火速派大批警力到旅館救人，原來吳女被擄走後，張姓被害人立刻奔赴轄區大理街派出所報案，所幸張男手機雖遭搶走，但家中有另支被用手機，張男報警時，發現手機內有吳女趁陶嫌睡著傳來的求救訊息，立刻向警員求助，警方知悉後立刻前往救人。

▲警方查扣安毒吸食器。



萬華警方根據吳女拍下的房卡照片，得知陶嫌藏身的旅館住處，動員大批警力荷槍到該旅館攻堅救人，當時陶男藥癮發作正呼呼大睡，警方當場查扣被害人遭搶手機、現金以及安非他命吸食器，被害女子則是嚇得花容失色，所幸身上僅有遭拖行的肢體擦傷，警詢後將陶嫌依觸犯強盜、毒品、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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