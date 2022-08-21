快訊／今年本土疫情正式突破500萬例！　累計8806人死亡

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增22,137例本土病例，也讓今年個案數正式突破500萬人，總確定病例數經校正後來到500萬3549例，死亡個案則累計8806例。

BA.5國際疫情未歇，近日本土疫情回升也有回升趨勢，今日共有6縣市病例破千，其中以新北市增4852例最多，其次依序為台北市2618例、台中市2556例、桃園市2438例、高雄市1805例與台南市1345例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土病例較昨天增加1%，較上週日增加1300例，增幅高達6.4%。

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指揮中心表示，今日新增之22,137例本土病例，為10,093例男性、12,041例女性，3例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上。

今日另增97例中重症個案，其中有1例MIS-C，1歲7/16確診，8/15出現高燒、嘔吐和食慾下降，8/18到急診，有草莓舌、嘴唇紅腫、結膜炎，初步診斷MIS-C，住院給予免疫球蛋白和類固醇等藥物治療，目前還在一般病房觀察中。

根據統計，目前兒童重症累計180例，其中腦炎27例、肺炎21例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡6例、MIS-C109例、共病3，兒童重症中累計27例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。