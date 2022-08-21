國防部公告役男體位標準新規　免役變困難、增155-157cm服替代役

▲國防部提「體位區分標準」第二條附件修正草案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台海局勢升溫，蔡政府上月曾就義務役役期延至一年進行討論，但新制辦法國防部至今仍保密到家，僅稱研擬中。只是根據8月18日行政院公報中，國防部預告修正牽涉役男的「體位區分標準」第二條附件。

至於為何修法？國防部指出，是因現今作戰型態改變，經內政部役政署統計民國96至100年替代役役男傷病停役原因，無因BMI值直接因素致訓練損傷停役的個案，建議修正身高體重體位區分標準，以維兵役公平。

因此，國防部在草案總說明中，表示恢復民國96年各體位的BMI值，並強調增列155公分至157公分，且BMI介於15（含）至35（含）間須服替代役體位，而常備役則維持不納入此身高範圍。

此外，包括妥瑞症、視力、椎間盤突出症、膝關節損傷、貧血或骨髓化生不良症候群、甲狀腺機能過低、冠狀動派病、心律不整，都調整為有較嚴格的檢驗規定。

以妥瑞症為例，原先經診斷確定妥瑞症，即可免役，但草案中將免役體位改為「妥瑞症經治療六個月以上，仍持續呈現症狀者」，另也增列兩項規定：一、體位未定：妥瑞症經治療未滿六個月者。二、備考欄：須由精神科或神經內科專科醫師診對，並提供六個月以上完整病歷。

▼國防部役男「體位區分標準」第二條附件修正草案總說明。