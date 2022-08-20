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iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著時序即將進入九月，一年一度的蘋果秋季發表會也將來臨，果粉們引頸期盼iPhone 14的新機發表預計也會同步登場，此前對於iPhone 14的爆料可說是源源不絕，YouTuber頻道「蘋果爹」也貼心的整理了10個關於iPhone 14的爆料總整理。

1.新機型號首次加入「iPhone 14 Max」尺寸

蘋果爹指出，這個型號並不是一個很新型的手機，可以理解為尺寸與以往的「Pro Max」相同，但在硬體規格會比較接近普通的iPhone 14或是iPhone 13系列。 為迎合市場慢慢偏愛大螢幕手機的趨勢，蘋果極有可能在今年的iPhone 14系列手機上取消mini型號，以後mini這個型號可能會以比較中低階的款式推出。

2.新處理器將在不同機種重新定義

稱蘋果的處理器在手機市場上佔據龍頭地位可說是無庸置疑，每年在推出新的處理器時果粉總會相當期待。今年處理器有可能就是區分 iPhone 14 的各個型號的手法之一，蘋果爹指出，根據所接收到的消息，此次蘋果在iPhone 14系列手機上可能會放入不同型號的處理器，iPhone 14 、iPhone 14 Max可能會搭載變體版的A15處理器，或許是解放性能
加入新功能再重新包裝與命名，最新、效能最好的處理器則會搭載在iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max。

3.新機主鏡頭畫素提升

蘋果的手機相機多年來只有感光元件上面的進步，而畫素部分則維持在1200萬畫素，今年終於有機會將主鏡頭升級到4800萬畫素，甚至是支援8K的攝影模式，若此消息為真，此代iPhone在拍照與攝影上面會有很大的進步，但根據 iPhone 13 系列的規劃，這項升級有可能只提供給Pro系列的機種。

4.前置鏡頭大升級

隨著越來越多人有自拍的習慣與需求，蘋果將會針對前置鏡頭部分做一個大升級，此次新機的前置鏡頭光圈將升級到f1.8，更重要的是還會加入自動對焦功能，在FaceTime等通訊軟體的使用體驗上會有一個大幅度的升級。

5.隨顯螢幕 （Always on Display）

隨顯螢幕是在手機處於待機狀態時顯示有限的資訊的一項功能，過往在Android陣營的手機上相當常見，如今終於也可以在iPhone手機上看到了！蘋果爹表示，這個消息是相對確定的消息，因為已經是在iOS 16 Beta裡面有看到的功能，舊機種雖然硬體上可以支持，但依照蘋果過往的手法來看，將此功能下放給舊機種的機會比較小。

▲▼iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

6.記憶體全系列升級

蘋果爹表示，據傳出的消息指出，iPhone 14 全系列將會配置6GB的記憶體，且Pro系列的機種將搭載LDDR5規格的記憶體，整體處理速度可以得到有感的提升。

7.Pro系列機種「驚嘆號螢幕」

蘋果採用多年的「瀏海螢幕」終於在今年的 iPhone 14 Pro系列機種上將變成「驚嘆號螢幕」設計，蘋果爹指出，實際使用上的差別在於，驚嘆號螢幕挖孔位置會比瀏海螢幕位置低一點，對於不喜歡瀏海設計以及喜歡有高辨識度的族群，會是一個不錯的改動。

8.電池容量全系列升級（Pro Max 除外）

根據目前得到的消息，除了iPhone 14 Pro Max 的電池容量對比 iPhone 13 Pro Max 小一點點之外，其他機種對比上代的電池容量都得到升級，搭配新處理器和新的散熱設計，理論上續航力將得到提升。

9.新世代通訊晶片

據悉，今年蘋果將使用新一代高通5G通訊晶片，這是一個4奈米的通訊晶片，不管在傳輸速度、通話品質上相比前代會有所進步，

10.iPhone 14 系列將推出新顏色

蘋果爹表示，iPhone 新的顏色一直是不少人關注的焦點，目前最受到期待的是「淡紫色」，根據爆料消息分享，iPhone 14 Pro系列將會推出「黑、白、金、紫」4種顏色；iPhone 14與iPhone 14 Max則會有「紅、白、黑、紫、藍」5種顏色。


最後，蘋果爹也指出，先前一直在瘋傳，iPhone 14 系列手機將採用 USB Type-C的連接埠，目前收到的所有消息都指向不會搭載的可能性比較高，雖然歐盟早前通過了一項法案規定蘋果必須改採用 USB Type-C的連接埠，但此項法案所規範的期限還有一年左右的時間，對於蘋果來說還有時間，亦或是再下幾代iPhone推出無連接埠版本的機型也不無可能。

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