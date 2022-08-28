iPhone 14「4大傳言」備受期待！　衛星連接、2TB大容量有望登場

▲iPhone 14系列同樣有許多傳言，是否成真等到秋季發表會登場就會揭曉。（圖／取自9to5mac）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）今年秋季發表會將在9月7日登場，iPhone 14的外觀設計革新、鏡頭升級以及容量增大等傳言近日受到熱烈討論，外媒在新機發表前整理出4大iPhone 14傳言。

衛星連接服務

外媒「MacRumors」整理，今年2月，Globalstar宣布將需要17顆新的人造衛星來提供「持續的衛星服務」給一個「潛在客戶」，很可能指的就是蘋果。

擔任「Telecom, Media and Finance Associates」調研機構的衛星通訊顧問法拉爾（Tim Farrar）近日則爆料，蘋果的確將在本次秋季發表會中宣布和Globalstar攜手推出衛星連接服務。他補充，該服務也能在新推出的Apple Watch上使用。

事實上，去年iPhone 13要推出時，低軌道衛星服務傳言就已經傳開，稱有了這項服務後，iPhone用戶在遇到緊急情況時，也能在沒有訊號的地區向緊急連絡人發送訊息求援，但最終沒能搭載在iPhone 13上。

均溫板散熱系統

天風國際分析師郭明錤去年也提及蘋果正在積極測試「真空腔均溫板散熱系統」（Vapor Chamber）技術，認為之後很有可能會融入到iPhone新機中。

相較熱管散熱，均溫板散熱系統優勢在於散熱面積，在有限的內部空間內能進行更有效率的散熱。不過郭明錤是在去年1月21日提及這項技術研發，當時iPhone 13並未能搭載，後續也幾乎沒有相關消息，這次iPhone 14是否會出現也是很大一個問號。

2TB大容量

蘋果在iPhone 13 Pro系列首度推出1TB容量版本，隨著新一代即將推出，2TB容量版本的iPhone 14 Pro系列備受期待。此外，報導先前指出為因應未來影像拍攝的需求，還會搭載8K錄影鏡頭，實現一機在手高畫質拍攝、大容量儲存的目標。

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E提供更短時間處理高負荷流量，先前同樣也傳出會在iPhone 13搭載該項服務，但最終也沒有下文，現在再次受到外界期待，iPhone 14系列能夠在Wi-Fi功能上更上一層樓。