　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14「4大傳言」備受期待！　衛星連接、2TB大容量有望登場

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 14系列同樣有許多傳言，是否成真等到秋季發表會登場就會揭曉。（圖／取自9to5mac）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）今年秋季發表會將在9月7日登場，iPhone 14的外觀設計革新、鏡頭升級以及容量增大等傳言近日受到熱烈討論，外媒在新機發表前整理出4大iPhone 14傳言。

衛星連接服務

外媒「MacRumors」整理，今年2月，Globalstar宣布將需要17顆新的人造衛星來提供「持續的衛星服務」給一個「潛在客戶」，很可能指的就是蘋果。

擔任「Telecom, Media and Finance Associates」調研機構的衛星通訊顧問法拉爾（Tim Farrar）近日則爆料，蘋果的確將在本次秋季發表會中宣布和Globalstar攜手推出衛星連接服務。他補充，該服務也能在新推出的Apple Watch上使用。

事實上，去年iPhone 13要推出時，低軌道衛星服務傳言就已經傳開，稱有了這項服務後，iPhone用戶在遇到緊急情況時，也能在沒有訊號的地區向緊急連絡人發送訊息求援，但最終沒能搭載在iPhone 13上。

均溫板散熱系統

天風國際分析師郭明錤去年也提及蘋果正在積極測試「真空腔均溫板散熱系統」（Vapor Chamber）技術，認為之後很有可能會融入到iPhone新機中。

相較熱管散熱，均溫板散熱系統優勢在於散熱面積，在有限的內部空間內能進行更有效率的散熱。不過郭明錤是在去年1月21日提及這項技術研發，當時iPhone 13並未能搭載，後續也幾乎沒有相關消息，這次iPhone 14是否會出現也是很大一個問號。

2TB大容量

蘋果在iPhone 13 Pro系列首度推出1TB容量版本，隨著新一代即將推出，2TB容量版本的iPhone 14 Pro系列備受期待。此外，報導先前指出為因應未來影像拍攝的需求，還會搭載8K錄影鏡頭，實現一機在手高畫質拍攝、大容量儲存的目標。

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E提供更短時間處理高負荷流量，先前同樣也傳出會在iPhone 13搭載該項服務，但最終也沒有下文，現在再次受到外界期待，iPhone 14系列能夠在Wi-Fi功能上更上一層樓。

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
快訊／2陸男「廈門漂過來」！爬上金門大橋　滿身傷待援
日饒舌歌手突身亡得年22歲　才剛出新歌…公司悲曝死因
今防劇烈天氣！恐有「新颱大迴轉」　轉涼時間曝
呂捷遭廢死支持者嗆聲！列4點回擊狂打臉：講什麼天方夜譚？
網紅酸殉職2警「不積陰德」：被砍死是自己活該　台南警將嚴辦

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 14「4大傳言」備受期待！　衛星連接、2TB大容量有望登場

新機有出「深紫色」？　iPhone 14 Pro 疑似深圳現身

Gmail「滑大頭貼」挖出隱藏功能！　網喊長知識：真的快超多

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

iPhone 14「4大傳言」備受期待！　衛星連接、2TB大容量有望登場

新機有出「深紫色」？　iPhone 14 Pro 疑似深圳現身

Gmail「滑大頭貼」挖出隱藏功能！　網喊長知識：真的快超多

快訊／2陸男「廈門漂過來」！爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

張旭嵐／全台51萬戶高齡獨居者　銀髮宅接受度漸增

1年前辣照突被問「洛神決明茶團購何時開」　小禎：要問詐騙集團

花蓮外役監2逃犯太晚公布　花檢澄清：逃亡隔天就發布通緝

利比亞衝突釀至少23死140傷　再掀爆發內戰擔憂

iPhone 14「4大傳言」備受期待！　衛星連接、2TB大容量有望登場

台灣版進擊的巨人！藏身雪山坑IG打卡點　賽德克巴萊取景地在旁邊

可口可樂為何用「紅色」包裝？消費者「心理暖」更容易打開錢包

鄭寶清宣布參選　民進黨桃園市黨部：若登記就開除黨籍

航空貨運紅利快速消退、客運單價下降　法人對航空股持保守看法

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

3C家電熱門新聞

新機有出深紫色？　iPhone 14 Pro 疑深圳現身

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

Gmail「滑大頭貼」挖出隱藏功能！網喊方便

iPhone 14「4大傳言」　衛星連接、2TB容量備受期待

告別瀏海！iPhone 14 Pro真實「驚嘆號」打孔螢幕照片曝光

最新iPhone 14 Pro模型機曝光　兩款新色可選

有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

更多熱門

相關新聞

告別瀏海！iPhone 14 Pro真實「驚嘆號」打孔螢幕照片曝光

告別瀏海！iPhone 14 Pro真實「驚嘆號」打孔螢幕照片曝光

蘋果宣布將於 9 月 7 日舉辦秋季發表會，期待已久的iPhone 14系列總算要與果粉見面，不過在宣布日期之後，就出現許多原型機的照片流出，根據MacRumors報導，照片中顯示iPhone 14 Pro的顯示螢幕切口和狀態列。

最新iPhone 14 Pro模型機曝光　兩款新色可選

最新iPhone 14 Pro模型機曝光　兩款新色可選

有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

S2O直擊／具俊曄救場2萬人濕身！

一出生就存！3寶年領18萬股利

中秋前「4生肖」當心財運跟著掰

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

嘉義深夜狂打雷　80秒渡劫片曝光

男大生夜衝陽明山遭罰18萬！攔檢畫面曝光

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

致肝癌劇毒是它！易汙染4類食物「白飯也中了」

台大女宿舍發生墜樓事件　校方證實：已啟動輔導關懷機制

爸嗆養狗就丟掉　他氣炸想把父母趕出家門

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面