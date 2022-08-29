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iPhone 14要來了！蘋果舉辦三年來首次零售會議

▲▼iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果宣布將於9月7日舉辦發表會。此次仍然採用線上發布會形式，預計將帶來iPhone 14 / Pro 系列、Apple Watch Series 8 等新品，還有iOS 16 正式版的推出。而在iPhone 14 / Pro 新品發布前，也有消息傳出蘋果本週末舉行三年以來首次全公司零售會議。

據知情人士透露，蘋果本週末將舉行罕見的全公司零售會議，會議計劃在美國各地的Apple Store 零售店舉行，是自2019 年全球疫情危機以來的首次此類會議。蘋果最初計劃在2020 年春季舉行全公司範圍的會議，但由於零售店關閉和疫情封鎖而被取消。

然而，今年的會議正值蘋果內部緊張針對工會化組織，這是過去幾年中不存在的問題。據MacRumors 報導，過去幾週，蘋果一直在加強與工會相關的談話要點。

蘋果新產品包括iPhone 14 和iPhone 14 Pro 系列、Apple Watch Series 8。位於美國多地的Apple Store 員工任務是在接下來的幾週內準備新的商品材料，這通常是在重大新產品發布之前。彭博社Mark Gurman 報導稱，新款iPhone 14 系列將於 9 月 9 日星期五開始預購，並在 9 月 16 日星期五正式上市銷售。

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