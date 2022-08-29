　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14衛星功能「終極目標」曝　新Apple Watch Pro也有望搭載

▲Apple Watch Pro將具備有史以來最大錶面。（圖／取自LeaksApplePro）

▲新一代Apple Watch Pro有望具備有史以來最大錶面。（圖／取自LeaksApplePro）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果在手機上搭載衛星連接功能的消息，早在iPhone 13推出前就已有傳聞，但並未實現。隨著iPhone 14新機即將發表，這項能讓用戶在沒有訊號的地區遇到緊急狀況時聯繫緊急聯絡人的服務，除了再傳出將搭載在iPhone 14上，甚至新一代的Apple Watch Pro也能使用。

蘋果（Apple Inc.）秋季發表會將在美東時間9月7日（台灣時間9月8日）登場，預計推出全新iPhone 14系列與Apple Watch S8/SE2/Pro，新一代Apple Watch Pro有望具備有史以來最大錶面。

彭博記者戈爾曼（Mark Gurman）指出，就在美國通訊巨擘「T-Mobile」和馬斯克的SpaceX，都在試著將低軌道衛星服務普及的同時，他認為蘋果本次的發表會主題「Far out」也表明這方面的野心。

▲▼iPhone 14。（圖／翻攝自macrumors）

▲蘋果最終目標，是要讓用戶透過衛星連接服務使用iPhone上網和打電話。（圖／翻攝自macrumors）

戈爾曼表示，讓iPhone搭載衛星連接服務以聯繫緊急聯絡人，只是蘋果公司相關計畫的第一步而已，最終目標是要將衛星連接服務普及化，讓用戶在一般時候都能透過衛星連接上網和打電話，「快速的5G網路和衛星服務，有一天能讓iPhone成為最強大的全球通訊裝置。」

戈爾曼進一步爆料，蘋果也在討論將衛星連接服務擴展到新一代Apple Watch上，但目前尚不清楚蘋果是否會在這次的秋季發表會上推出這項強大功能，或是這個傳言又只能延續到明年的下一代iPhone，不過長期以來傳聞是蘋果衛星合作夥伴的GlobalStar Inc.，今年的一系列動作讓人期待。

ET快訊
「軒嵐諾」恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨
2美軍艦穿越台灣海峽　白宮：符合美國政策
羅嘉翎跆拳道塔林公開賽「奪金」　為巴黎大獎賽暖身

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 14衛星功能「終極目標」曝　新Apple Watch Pro也有望搭載

錶面更巨大！「Pro版」Apple Watch最新爆料　將具備47mm錶殼

iPhone太大「怎麼單手快轉影片」　網聽懂問題邪笑！激推1款APP

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

iPhone 14「4大傳言」備受期待！　衛星連接、2TB大容量有望登場

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

iPhone 14衛星功能「終極目標」曝　新Apple Watch Pro也有望搭載

錶面更巨大！「Pro版」Apple Watch最新爆料　將具備47mm錶殼

iPhone太大「怎麼單手快轉影片」　網聽懂問題邪笑！激推1款APP

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

iPhone 14「4大傳言」備受期待！　衛星連接、2TB大容量有望登場

農曆年後至今SCFI跌掉36.67%　但貨櫃船公司對明年獲利很有信心

唐綺陽運勢／金牛請考慮「改變理財方式」！牡羊注意腸胃消化問題

6間「中秋禮盒」送禮超有面子　檸檬塔、 陳耀訓蛋黃酥節日必爆單

炸裂猛打賞！挑戰日本第1人紀錄　大谷翔平連2年30轟M2

軒嵐諾大迴轉！1圖看最新各國模擬路徑　變天降溫時間曝

札波羅熱核電廠遇襲引疑慮　IAEA近日將派員視察

美媒：烏克蘭國會成立友台小組　中烏外交醞釀爭端

iPhone 14衛星功能「終極目標」曝　新Apple Watch Pro也有望搭載

明天開學！防疫新制一次看　體育課要戴口罩「2週後不再全班停課」

女房仲賣房「只圍浴巾坐浴缸」挨批！　被起底曾是暢銷冠軍歌手

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

3C家電熱門新聞

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

iPhone 14「4大傳言」　衛星連接、2TB容量備受期待

iPhone太大怎單手快轉影片？網聽懂問題邪笑

Gmail「滑大頭貼」挖出隱藏功能！網喊方便

新機有出深紫色？　iPhone 14 Pro 疑深圳現身

iPhone 14衛星功能終極目標曝　新Apple Watch Pro有望搭載

錶面更巨大！「Pro版」Apple Watch最新爆料　將具備47mm錶殼

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史

最新iPhone 14 Pro模型機曝光　兩款新色可選

有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

更多熱門

相關新聞

錶面更巨大！「Pro版」Apple Watch最新爆料　將具備47mm錶殼

錶面更巨大！「Pro版」Apple Watch最新爆料　將具備47mm錶殼

根據日本網站Mac Otakara的一份報告，預計在今年秋季發表會登場的「Apple Watch Pro」將採用更大的47mm錶殼。相比之下，Apple Watch Series 7僅有41mm和45mm兩種尺寸可供選擇。

iPhone 14「4大傳言」　衛星連接、2TB容量備受期待

iPhone 14「4大傳言」　衛星連接、2TB容量備受期待

蘋果發表會星空邀請函「藏兩玄機」　分析師：可能有利大立光、聯發科

蘋果發表會星空邀請函「藏兩玄機」　分析師：可能有利大立光、聯發科

立訊精密第3季淨利估將成長4至7成

立訊精密第3季淨利估將成長4至7成

告別瀏海！iPhone 14 Pro真實「驚嘆號」打孔螢幕照片曝光

告別瀏海！iPhone 14 Pro真實「驚嘆號」打孔螢幕照片曝光

關鍵字：

蘋果iPhone 14Apple Watch

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

《全明星》首位「女隊長」出爐！　網驚：超意外

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

汪小菲吐「與大S離婚原因」：現在特別開心

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面