iPhone 14衛星功能「終極目標」曝　新Apple Watch Pro也有望搭載

▲新一代Apple Watch Pro有望具備有史以來最大錶面。（圖／取自LeaksApplePro）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果在手機上搭載衛星連接功能的消息，早在iPhone 13推出前就已有傳聞，但並未實現。隨著iPhone 14新機即將發表，這項能讓用戶在沒有訊號的地區遇到緊急狀況時聯繫緊急聯絡人的服務，除了再傳出將搭載在iPhone 14上，甚至新一代的Apple Watch Pro也能使用。

蘋果（Apple Inc.）秋季發表會將在美東時間9月7日（台灣時間9月8日）登場，預計推出全新iPhone 14系列與Apple Watch S8/SE2/Pro，新一代Apple Watch Pro有望具備有史以來最大錶面。

彭博記者戈爾曼（Mark Gurman）指出，就在美國通訊巨擘「T-Mobile」和馬斯克的SpaceX，都在試著將低軌道衛星服務普及的同時，他認為蘋果本次的發表會主題「Far out」也表明這方面的野心。





▲蘋果最終目標，是要讓用戶透過衛星連接服務使用iPhone上網和打電話。（圖／翻攝自macrumors）

戈爾曼表示，讓iPhone搭載衛星連接服務以聯繫緊急聯絡人，只是蘋果公司相關計畫的第一步而已，最終目標是要將衛星連接服務普及化，讓用戶在一般時候都能透過衛星連接上網和打電話，「快速的5G網路和衛星服務，有一天能讓iPhone成為最強大的全球通訊裝置。」

戈爾曼進一步爆料，蘋果也在討論將衛星連接服務擴展到新一代Apple Watch上，但目前尚不清楚蘋果是否會在這次的秋季發表會上推出這項強大功能，或是這個傳言又只能延續到明年的下一代iPhone，不過長期以來傳聞是蘋果衛星合作夥伴的GlobalStar Inc.，今年的一系列動作讓人期待。