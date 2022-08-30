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iPhone 14 Pro傳推全新30W充電頭！　但得另外買

▲▼蘋果30W充電器。（圖／翻攝自9to5mac）

▲傳聞蘋果將推30W充電器。（圖／翻攝自9to5mac）

記者張靖榕、吳珍儀／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）秋季發表會將於台灣時間9月8日凌晨登場，隨著 iPhone 14系列即將推出，最近爆料指出，蘋果將在今年推出全新設計30W功率的氮化鎵技術快速充電器，推特也有傳聞顯示近期有品牌商發送給媒體新的電源轉接器，推測iPhone 14 Pro系列有望搭配全新充電頭，充電更加快速。不過蘋果近年政策，若想享受快速充電，電源轉接器都得另外單獨買。

網路上俗稱「內容搬運工」的推特帳號「DuanRui」，所有發布的推文都是從中國社群平台轉發的內容，並非由帳號使用者本人發出的原始內容，而近期有消息指出，一個充電器品牌商正在向媒體發送新的充電產品，廣告影片也會主打iPhone 14系列機搭配新充電頭的使用體驗。不過「DuanRui」也指出，iPhone使用Lightning接口的最大功率僅27W。

天風國際分析師郭明錤先前指出，預計2023年iPhone 15才會因應歐盟新法規，配置USB-C 連接埠，他也在推特爆料蘋果今年會推出全新設計的30W功率氮化鎵技術快速充電器，iPhone及iPad充電將會更快速。

據外媒9to5mac指出，安卓製造商積極推動高功率充電器，因此蘋果將充電器升級到30W，並可能運用於今年發布的iPhone 14系列，或是新MacBook Air、iPad Pro或iPad Air上。

蘋果在去年發布首款氮化鎵技術（GaN） 140W USB-C 充電器，適用於MacBook Pro 筆電，氮化鎵技術使充電器更輕薄且更節能。不過值得一提的是，蘋果幾乎年年都會改變產品的充電器規格。像是iPhone 11 Pro支援18W充電器、iPhone 12 Pro則支援新的20W充電器，也因此可以預測，人們可能須單獨購買30W功率快速充電器。

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