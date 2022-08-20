​新芳春茶行辦瓷繪特展　柯文哲盼發揚瓷繪藝術

▲台北市長柯文哲19日出席新芳春茶行一日特展呈現徐瑞芬瓷繪美學。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲19日受邀出席知名瓷繪藝術家徐瑞芬的瓷繪特展。他致詞時表示，很榮幸受邀參加這個特展，瓷器源自東方，不過在16至18世紀經過西方傳教士影響，融合東西方文化，進而產生瓷繪藝術，所以也算是東西方文化交流下的產物。

知名瓷繪藝術家徐瑞芬19日選在大同區知名的新芳春茶行舉行一日特展，現場展出48件茶倉、茶則等藝術作品，文化氣息豐沛，與大稻埕茶商悠久文化歷史相輝映，這次展覽也向民眾展示茶葉文化，和瓷器之美。

這次擔任活動主持人市長辦公室主任謝明珠說，希望藉著重整老房子，讓老房子找回它新的生命，然後我們希望讓大家市民們，能夠多跟老房子接觸。

柯文哲表示，今天選在新芳春茶行舉辦一日展，有特別的意義，茶葉也是東方獨特的文化，因為這棟住商混和的洋樓也是市定古蹟，像這樣的活動在這種充滿歷史文化的地方，也有其獨特氣氛。

柯文哲介紹，今天的主角藝術家徐瑞芬老師，她旅居紐西蘭二十多年，他看資料發現徐老師是2002年才開始投入瓷繪藝術領域，只花4年時間就成為首位取得Australian Porcelain Art Teachers 專業執照，也是首位擔任奧克蘭彩繪瓷藝協會長的第一位華裔人士，僅花20年間就達到這樣的國際藝術水準，真的很厲害。

柯文哲說，很榮幸這次能看到徐老師展出多年來的國際作品，有48件茶倉、茶則、茶杯等藝術作品。讓人了解茶具除了作為器物使用以外，透過藝術家的巧手描繪後，創造出獨特的新藝術，祝福徐老師未來更發揚光大瓷繪藝術，他也很期待隨後的導覽，希望能夠藉此展覽，更了解瓷繪的特色。