「協尋當年的蔡英文」　柯文哲批《數位中介服務法》：背離民主價值

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國家通訊傳播委員會 （NCC） 日前公布《數位中介服務法》草案，遭外界批評為言論自由限縮，引發民眾反彈。台北市長柯文哲19日痛批，台灣在總統蔡英文主政下，帶頭背離民主價值、碰觸憲法對於人民隱私權及秘密通訊保障的底線，呼籲大家一同「協尋當年的蔡英文」。

針對《數位中介服務法》，柯文哲表示，各大網路平台皆對此法案感到不安，有業者擔心此法條會迫使他們率先刪除所有可能引起爭議的言論，等於擴大言論審查。

根據第18條規定，主管機關有權針對其認定之不實資訊向法院提出「資訊限制令」，法院專責窗口要在48小時內做出裁定，且裁定前可要求業者對特定訊息加註警告，柯文哲說，先不論我國法院審理能量已達飽和，短短2天就要判別訊息的真偽，「難道不會造成冤假錯案？」

柯文哲表示，蔡英文總統曾在2013年6月17日臉書貼文寫「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」；現今卻在蔡總統主政下帶頭背離民主價值、碰觸憲法對於人民隱私權及秘密通訊保障的底線，呼籲大家「協尋當年的蔡英文」，無畏攻擊、勇敢發聲是必須為自由付出的代價。

對於言論自由，柯文哲則以網紅「好棒Bump」揭露國人遭騙至柬埔寨一事為例；外交部第一時間發出聲明「不要誤導國人、以訛傳訛」，之後才又改口感謝Bump援助，倘若《數位中介服務法》施行，Bump根本沒有機會說出真相。

柯文哲認為，網路謠言應該制止，挑動仇恨的言論必須節制，但《數位中介服務法》模糊地帶會讓行政權擴張到無以復加，利用不明確的法律概念壓迫所有不平之鳴在網路上被噤聲，造成對人民與思想箝制，這條法律可以讓美國3K黨從電視上驅逐，也會讓馬丁路德金講不出《I have a dream》這篇撼動世界的演說。

▼柯文哲「呼籲大家協尋當年的蔡英文」。（圖／翻攝自臉書）

