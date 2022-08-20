遭批助內科夾層合法導致交通惡化　黃珊珊：當議員提建議

記者陳家祥／台北報導

國民黨質疑台北市副市長黃珊珊曾協助爭取內科園區大樓夾層合法，增加就業人口，導致今日內湖交通問題嚴重。對此，黃珊珊回應，擔任議員要求當時的市政府處理夾層問題，提出可拆除或裁罰，如果現在有更好解決方法，像要拆除，她也沒意見。

針對國民黨召開記者會直指是內湖交通問題元凶，黃珊珊說，「各位，都市計畫裡面沒有增加道路面積，然後這是一個工業區，工業區之後有夾層，這是在馬英九時代跟郝龍斌時代就發生的」，自己當時是市議員，只能要求他們面對問題、解決問題，「有兩個選擇，一個是拆掉，一個是就讓他們付出代價，這是兩個選擇之一」。

黃珊珊說，自己只是市議員，要不要解套市政府的事情，但是總要面對現實，「夾層在那邊，這樣是不公平的」，後來柯市長上任後，面對問題、解決問題，現在所有夾層都有付代金，他們付出相關的代價。

黃珊珊表示，整個都市計畫的道路面積已經是這樣，除非選擇全部拆光，如果不拆掉，那就只能就現實面只能去解決問題，「所以不是一個我黃珊珊就可以促成，內科夾層這麼多件，而且馬市長任內就已經700多間」。

「當時內科的發展是超乎想像，沒有誰對誰錯。」黃珊珊說，但是總要面對問題、解決問題，內科的問題是當時從工業區變成產業或科技園區時，沒有同步調整都市計畫，這才是源頭，這不是誰的錯，就當時沒有想到會這樣，「既然已經是這樣子了，要選擇去面對跟解決」。

黃珊珊表示，她在台北市議會爭取的就是，如果不拆掉就是要面對她，不是認定為容積率讓他們去買容積，就是要罰相關的代價，這就是這案子解除的方法，「如果他們可以找出更好的方法，認為要把它拆掉，我也沒有意見」。

媒體追問，內湖交通問題是否無解？黃珊珊說，這是一個6萬人的地方進來了15萬人，在道路面積不能增加的情況下，目前是用交通疏導管理的方式。下一步中期是捷運線，現在疫情關係很多人都開車，造成交通比較壅塞，相信疫情趨緩的話，大家導回大眾運輸，會稍微舒緩。另外，分流上班其實現在廠商都有在做，「但是現在狀況已經不是，大家一直講內科交通，是下班時候比較嚴重，其他時間沒有問題，內湖交通不是問題」。