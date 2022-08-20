豬仔揭柬埔寨地獄！每月「詐騙業績」未達標就電刑　不好用就轉賣

▲越南公布40名逃出柬埔寨賭場男女的安置畫面。（圖／翻攝自An Giang Border Guard）



記者張方瑀／綜合報導

42名越南「豬仔」被騙到柬埔寨從事非法工作後在18日集體逃脫，他們計畫了2天，趁著一大清早行動，最終有40人成功回到越南。其中一名幸運逃出的20歲女性表示，她和丈夫看到臉書上的高薪招聘廣告，經紀人說只要在冷氣房內用電腦工作即可，但到了柬埔寨才發現是詐騙，每天要工作14小時，只要業績沒有達標就會被送入電刑室或轉賣，「我再不逃走可能會被殺掉。」

根據《VnExpress》報導，有40名越南籍員工在18日上午集體從柬埔寨邊境賭場逃離，不惜跳河游回越南，最後有40人平安上岸獲救，但有一人不幸失蹤，還有一人被警衛抓回；這群越南員工花了兩個晚上的時間，計畫從這間位在甘丹省（Kandal Province）平吉河（Binh Di River）旁，由中國人營運的邊境賭場中逃離。

現年20歲的越南女子迪普（Diep）還原當時狀況，他們從早上9點開始工作1小時後，選擇在10點只有7、8個值班經理待命時，全部同時向大門跑去，強壯的年輕男生在前方攻擊警衛，替其他女生開路，另外一群年輕人則墊後朝警衛丟燃燒瓶。

一開始警衛被嚇了一大跳，但過沒多久就有精壯的警衛拿著鐵棒跑出來，追趕大喊著救命的越南人，其中一人就是在此時被抓回，其餘所有人全跳進河裡逃命，就算是不會游泳的人，也在其他人的幫助下成功上岸，最後抵達朗賓（Long Binh）的邊境警衛站，目前還有一人失蹤。越南外交部已要求柬埔寨當局協助調查此案。

迪普表示，在賭場裡的日子簡直就是地獄，「我們被騙了，賣給了柬埔寨。」迪普原本和丈夫在北寧（Bac Ninh）的一間工廠工作，但因為薪水太低，決定在今年4月離職，透過臉書的招聘廣告，找到這份在柬埔寨的工作，每月薪水約2500萬越南盾（約台幣3萬6250元），是原本工作的4倍之多，「經紀人說這是一份在冷氣房裡使用電腦的工作。」

Bị lừa bán sang Campuchia, 41 người Việt bơi qua sông về nước - https://t.co/jR97uSQ4HV pic.twitter.com/jg0Q60Jv9R — Báo Đất Việt (@datvietcom) August 18, 2022

迪普夫妻照著經紀人的指示出發，花了三天的時間轉了5次巴士才抵達柬埔寨，沒想到卻迎來被威脅和剝削的日子。迪普在第一個月被要求用透過假帳號在交友軟體上詐騙，「如果我不這麼做，我就會被打，我的生命處在危險之中。」她說，每天都要工作14個小時，且每個月的「業績」若沒有達到3億越南盾（約台幣43.5萬元），否則就會被送往電刑室。

當初聽到逃跑計畫時，她還有些猶豫，因為經紀人說只要再2個月就會放她回家，但想了一會發現，她若不逃離，下場可能是被賣到另外一個地方，「我再不逃走可能會被殺掉。」

發起這場逃跑計畫的30歲男子阮范元俊（Pham Nguyen Anh Tuan）說，他一開始是為了還清賭債才來到柬埔寨，但完全沒想到是來做詐騙，而且他因為業績不夠好，被轉賣了兩次，最後逃跑的賭場是他第三個工作地點。

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